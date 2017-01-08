"Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби

Команде явно не хватало травмированного Федора Ключникова

8 января. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 19 очков (10 подборов), Анисимов – 16, Матеюнас – 15 (4 подбора, 7 передач), Бабайлов – 14, Ганькевич – 4 (7 подборов).

«Сахалин»: Комолов – 23 очка, Яковенко – 20, Шелекето, Смыгин – 13.

В дальневосточном дерби этого сезона пока лидирует «Сахалин» - вслед за домашней победой 91:77 островитяне обыграли приморцев и на выезде. При этом на скамейке остался бывший лидер «Спартака» Даниил СОЛОВЬЕВ.

Эдуард РАУД, главный тренер ПСК «Сахалин»:

- Я не хотел рисковать Соловьевым, хотя он, несмотря на травму, готов был сыграть на уколах. Но нам важнее, чтобы Даниил полностью восстановился к Финалу четырех Кубка России. Для нас это очень важный турнир и команду я подвожу именно к этому соревнованию. Что касается матча, то это был отличный баскетбол в отличной атмосфере. Я очень скучал по этому залу и его энергетике.

После этого матча команды поменялись местами: «Сахалин» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, «Спартак-Приморье» опустился на 6-ю.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Подмосковье – 19 января нашим соперником будут «Химки-Подмосковье».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»