Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби
Команде явно не хватало травмированного Федора Ключникова
8 января. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 19 очков (10 подборов), Анисимов – 16, Матеюнас – 15 (4 подбора, 7 передач), Бабайлов – 14, Ганькевич – 4 (7 подборов).
«Сахалин»: Комолов – 23 очка, Яковенко – 20, Шелекето, Смыгин – 13.
В дальневосточном дерби этого сезона пока лидирует «Сахалин» - вслед за домашней победой 91:77 островитяне обыграли приморцев и на выезде. При этом на скамейке остался бывший лидер «Спартака» Даниил СОЛОВЬЕВ.
Эдуард РАУД, главный тренер ПСК «Сахалин»:
- Я не хотел рисковать Соловьевым, хотя он, несмотря на травму, готов был сыграть на уколах. Но нам важнее, чтобы Даниил полностью восстановился к Финалу четырех Кубка России. Для нас это очень важный турнир и команду я подвожу именно к этому соревнованию. Что касается матча, то это был отличный баскетбол в отличной атмосфере. Я очень скучал по этому залу и его энергетике.
После этого матча команды поменялись местами: «Сахалин» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, «Спартак-Приморье» опустился на 6-ю.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Подмосковье – 19 января нашим соперником будут «Химки-Подмосковье».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби
- Бывший главный тренер "Луча" возглавил "Анжи"
- В "Спартаке-Приморье" сложился хороший микроклимат
- Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
- "Луч-Энергия" cэкономил на зарплате главного тренера
- "Адмирал" безвольно проиграл дерби
- Главный тренер владивостокского ХК "Адмирал" упрекнул игроков в нежелании бороться
- Владивостокский морской торговый порт и "Адмирал" скрестили клюшки
- "Адмирал" проиграл "Автомобилисту" после хорошего начала
- "Спартак-Приморье" потерпел сокрушительное поражение в Самаре
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби
- Бывший главный тренер "Луча" возглавил "Анжи"
- В "Спартаке-Приморье" сложился хороший микроклимат
- "Адмирал" закончил год на мажорной ноте
- Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
- "Луч-Энергия" cэкономил на зарплате главного тренера
- "Адмирал" безвольно проиграл дерби
- Защитник "Луча-Энергия" отказал московскому "Спартаку", может перейти в "Амкар"
- "Адмирал" вспомнил о победах
- Главный тренер владивостокского ХК "Адмирал" упрекнул игроков в нежелании бороться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- Праворульные автомобили оказались "вне зоны доступа"
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- В Приморье зэка отправят на принудительные работы
- В Приморье патенты стали дешевле
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись