"Спартак-Приморье" побеждает и выбирается из "ямы"

Команда из Владивостока набрала хороший ход с новым тренером

Баскетбол. 6 декабря. Суперлига – Первый дивизион. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Уралмаш» (Екатеринбург) 90:73 (24:14, 21:20, 18:13, 27:26)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 18 очков (5 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Мотовилов – 18 (1 подбор, 7 передач, 2 перехвата), Разумов – 13 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 2 блокшота), Колюшкин – 13 (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Вздыхалкин – 13 (8 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Калхоун – 10 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Чиликин – 5 (3 подбора, 1 перехват), Денисов, Бабайлов, Мартынов.

«Уралмаш»: Паркс – 15 очков (3 подбора, 1 передача), Незванкин – 14( 4 передачи), Зверков – 12 очков (6 подборов, 3 перехвата).

«Спартак-Приморье» одержал третью победу подряд под руководством нового главного тренера. Впереди у приморцев трехматчевая гостевая серия с «Самарой», ЦСКА-2 и «Востоком-65», а следующие домашние матчи наша команда проведет уже в следующем году, 4 и 7 января.

Максим УЧАЙКИН, и.о. главного тренера БК «Спартак-Приморье»:

- Это была ментально хорошая игра второй раз подряд, хотя мы ожидали, что будем в небольшой «яме», потому что в прошлой игре все ребята выложились даже не на 100, а на 150 процентов. У нас есть проблемы с ростером – есть травмированные игроки. И те, кто выходил, выходил и выкладывался за себя и за того парня. Поэтому сегодня, составляя план на игру, мы предполагали, что будем в «яме», но хотели играть так же агрессивно, как и в прошлой игре, и призывали ребят мобилизовать все свои силы и провести игру на таком же энергетическом подъеме. Что, в общем, и произошло, каждый, кто выходил, на 10 минут, 5 минут или 30 секунд, отдавался на 100%, и в итоге результат на табло.

«Восток-65» в Южно-Сахалинске обыграл «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 94:82. У хозяев 22 очка на счету экс-игрока «Спартака-Приморье» ГОЛЯХОВА, 20 очков набрал новичок островитян ГУДУМАК.

«Спартак-Приморье» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице (8 побед, 4 поражения), «Восток-65» идет вторым (9 побед, 3 поражения).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак»