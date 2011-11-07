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"Луч-Энергия"сыграл с "Уралом" в заключительном круге. Вничью
В заключительном туре второго круга первенства ФНЛ "Луч-Энергия" дома сыграл вничью с "Уралом" 1:1 (0:1). На гол ПЕТРОВИЧА с не очевидного пенальти уже на 5-ой минуте матча, хозяева ответили точным ударом вышедшего на замену ДЕДЕЧКО на 86-ой минуте.
Главный тренер "Луча-Энергия" Сергей ПАВЛОВ:
- Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Год очень сложный, очень тяжелый. Я принял команду практически в разобранном состоянии. Главное, что она была разобранной изнутри, в моральном плане все шло как-то вниз. Сначала мы остановили эту ситуацию, потом начали выправлять. По ходу первенства мы вообще могли прийти с большим отрывом от конкурентов (в худшую сторону). Нет, ситуацию мы закрыли, достали хвост пятерки и уцепились. Сейчас идем рядышком, ситуация реально поправимая. Через десять туров, которые будут весной, мы хотим сделать команду, которая через год будет решать задачу (выхода в премьер-лигу). Другого пути здесь нет. Это позиция губернатора и я с ней полностью согласен, иначе меня здесь бы не было. Через полгода у нас будет другая команда. В качестве прибавим однозначно после сборов.
Для меня был тяжелый год, когда берешь чужую команду и начинаешь ее выправлять. Понятно, что во многих вещах руки связаны. И игроков, в частности, трудно приглашать, так как у большинства контракты на полтора года. Но все есть так, как есть. Всем спасибо за терпение.
Главный тренер "Урала" Юрий МАТВЕЕВ:
- Как мы и ожидали, со стороны хозяев было оказано большое давление. Мы к этому готовились и, в принципе, были к этому готовы. Очень обидно пропускать на последних минутах, как это всегда бывает. Но футбол, это такая штука. . . Надо это все пережить.
Фото: onedivision.ru
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