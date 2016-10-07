www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.39 р. 100 JPY: 60.22 р.
EUR: 69.85 р. 10 CNY: 93.52 р.
Индексы ( )

1983,88 | +0,41%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Бывший главный тренер "Луча" Сергей Павлов может возглавить "СКА-Хабаровск"

07 Октября 2016, 18:36 | Владивосток

Один бывший главный тренер приморской команды может сменить в Хабаровске другого

Экс-главный тренер «Луча-Энергия» Сергей ПАВЛОВ, под чьим руководством приморская команда выходила в премьер-лигу в 2005 году, может возглавить ФК «СКА-Хабаровск», если нынешний главный тренер хабаровчан Александр ГРИГОРЯН будет утвержден главным тренером краснодарской «Кубани». Оба клуба, как и «Луч», выступают в первенстве ФНЛ. При этом хабаровчане ведут борьбу за повышение в классе, а кубанцы и приморцы – за выживание.

61-летний Сергей Павлов на этой неделе покинул тульский «Арсенал», а до этого вернул «оружейников» в премьер-лигу. Под его руководством туляки в этом сезоне одержали лишь одну победу и четыре раза сыграли вничью в 9 матчах.

В свою очередь Александр Григорян, под руководством которого «Луч» вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014, близок к тому, чтобы возглавить «Кубань», провалившую старт первенства в ФНЛ.

Отметим, что перед «СКА-Хабаровск» стоит задача как минимум выйти в стыковые матчи, максимум – напрямую пройти в премьер-лигу. Сергей Павлов хорошо знаком по совместной работе в «Луче» с нынешним гендиректором ФК «СКА-Хабаровск» Олегом ФЛЕГОНТОВЫМ. Кроме того, сегодня спортивным директором хабаровчан работает еще один бывший менеджер «Луча» Андрей СКОРОЧКИН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: сергей павлов  футбол  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru