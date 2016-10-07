Бывший главный тренер "Луча" Сергей Павлов может возглавить "СКА-Хабаровск"

Один бывший главный тренер приморской команды может сменить в Хабаровске другого

Экс-главный тренер «Луча-Энергия» Сергей ПАВЛОВ, под чьим руководством приморская команда выходила в премьер-лигу в 2005 году, может возглавить ФК «СКА-Хабаровск», если нынешний главный тренер хабаровчан Александр ГРИГОРЯН будет утвержден главным тренером краснодарской «Кубани». Оба клуба, как и «Луч», выступают в первенстве ФНЛ. При этом хабаровчане ведут борьбу за повышение в классе, а кубанцы и приморцы – за выживание.

61-летний Сергей Павлов на этой неделе покинул тульский «Арсенал», а до этого вернул «оружейников» в премьер-лигу. Под его руководством туляки в этом сезоне одержали лишь одну победу и четыре раза сыграли вничью в 9 матчах.

В свою очередь Александр Григорян, под руководством которого «Луч» вышел в полуфинал Кубка России 2013-2014, близок к тому, чтобы возглавить «Кубань», провалившую старт первенства в ФНЛ.

Отметим, что перед «СКА-Хабаровск» стоит задача как минимум выйти в стыковые матчи, максимум – напрямую пройти в премьер-лигу. Сергей Павлов хорошо знаком по совместной работе в «Луче» с нынешним гендиректором ФК «СКА-Хабаровск» Олегом ФЛЕГОНТОВЫМ. Кроме того, сегодня спортивным директором хабаровчан работает еще один бывший менеджер «Луча» Андрей СКОРОЧКИН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток