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ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" разгромил во Владивостоке "Сибирь" 3:0
07 Октября 2013, 20:56 | Владивосток
"Луч-Энергия" (стартовый состав): ДОВБНЯ, КРЕНДЕЛЕВ, КЛОПКОВ, ТЕТРАШВИЛИ, ПОНОМАРЕНКО, КУДРЯШОВ, КАЦАЕВ, ДЖИОЕВ, СЕМОЧКО, ДОРОЖКИН, РОМАНОВИЧ.
Героем матча стал полузащитник хозяев Дмитрий Кудряшов, сначала забивший красивый мяч со штрафного на 34-ой минуте, а затем начавший голевую комбинацию, завершил которую на 47-ой минуте Денис Дорожкин. Итог в протоколе подвел защитник Георгий Джиоев.
Отметим, что наставник приморцев Александр ГРИГОРЯН отбывал дисквалификацию и руководил игрой с трибуны. Непосредственно у кромки поля работал старший тренер Александр УШАХИН.
13 октября "Луч-Энергия" сыграет в Красноярске против местного "Енисея".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: ФНЛ футбол луч-энергия
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