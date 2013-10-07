ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" разгромил во Владивостоке "Сибирь" 3:0

"Луч-Энергия" (стартовый состав): ДОВБНЯ, КРЕНДЕЛЕВ, КЛОПКОВ, ТЕТРАШВИЛИ, ПОНОМАРЕНКО, КУДРЯШОВ, КАЦАЕВ, ДЖИОЕВ, СЕМОЧКО, ДОРОЖКИН, РОМАНОВИЧ.

Героем матча стал полузащитник хозяев Дмитрий Кудряшов, сначала забивший красивый мяч со штрафного на 34-ой минуте, а затем начавший голевую комбинацию, завершил которую на 47-ой минуте Денис Дорожкин. Итог в протоколе подвел защитник Георгий Джиоев.

Отметим, что наставник приморцев Александр ГРИГОРЯН отбывал дисквалификацию и руководил игрой с трибуны. Непосредственно у кромки поля работал старший тренер Александр УШАХИН.

13 октября "Луч-Энергия" сыграет в Красноярске против местного "Енисея".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.