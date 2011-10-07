Владивостокский «Луч-Энергия» битву за шесть очков проиграл

«Луч-Энергия» проиграл калининградской «Балтике» - 0:2. Таким образом, первый раз в выездном турне «желто-синие» не взяли ни одного очка, пишет luch-vlad.ru.

Первый мяч балтийцы забили на исходе первого тайма. Уже в добавленное арбитром время Кузнецов навесил, Роденков пробил по воротам, но мяч попал в Семочко. Мяч «свечкой» завис над штрафной, а первым к нему подоспел Зюзинс, который и открыл счет.

Во втором тайме инициативой владели гости, хозяева действовали за счет контратак. В середине тайма сравнять счет мог Денис Дедечко, но после удара с 10 метров по воротам мяч просвистел над перекладиной.

А в конце второго тайма «Балтика» отметилась еще раз. Уже на 89 минуте встречи Гонежуков пробил по воротам, Котляров – отбил, но Завалий первым подоспел на добивание – 2:0.