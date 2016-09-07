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"Адмирал" отправил внука Третьяка на Сахалин
Вратарь, пополнивший приморскую команду в межсезонье, будет получать игровую практику в ПСК «Сахалин»
19-летний внук прославленного вратаря Владислава ТРЕТЬЯКА Максим ТРЕТЬЯК покинул Владивосток и перебрался в ХК ПСК «Сахалин», фарм-клуб приморской команды с этого года. Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2016 стал вторым вратарем «Адмирала», перебравшимся на Сахалин – цвета островной команды уже защищает Андрей СТЕЛЬМАХ.
Максим Третьяк уже внесен в заявку ПСК «Сахалин», который возглавляет Сергей ТЕРТЫШНЫЙ.
Сегодня пост №1 в «Адмирале» занимает Иван НАЛИМОВ, конкурентами которого выступают Игорь БОБКОВ и Никита СЕРЕБРЯКОВ, дебютировавший в официальных матчах за «Адмирал» в серии послематчевых буллитов с «Локомотивом», а затем отыгравший весь матч в валидольно победном матче с «Витязем».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
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Дело не в том, какое это поражение по счету, а в том, что в 5 прошедших матчей команда набрала всего 5 очков. дальше некуда!!! А впереди трудные выездные матчи!!!