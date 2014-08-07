Приморским журналистам дали карты в руки

6 августа на картинговой трассе спортивно-технического комплекса «Примринг» прошла первая гонка на картах, в которой приняли участие представители средств массовой информации Приморского края. Организаторами соревнований выступили администрация СТК «Примринг» и Приморская автомобильная Федерация.

Ясная солнечная погода, установившаяся в эти дни, создавала не только особую праздничную атмосферу, сопутствовавшую событию, но и благотворно влияла на поведение машин на дороге. Ровный сухой асфальт трассы и отличное сцепление с шинами позволяли полностью контролировать прохождение поворотов и добиваться хороших результатов даже от не вполне опытных пилотов, каковых среди журналистов оказалось подавляющее большинство.

Многие из прибывших впервые сели на карт только здесь, на «Примринге», и впервые познакомились с трассой, в постройку которой технохолдинг «Сумотори» - инициатор и главный спонсор проекта вложил более 200 миллионов рублей. Как известно, проект СТК «Приморское кольцо» получил высокую оценку на международном конкурсе инвестиционных проектов, который проводился накануне Саммита АТЭС 2012 года, и стал одним из лауреатом Бизнес-премии газеты «Золотой Рог».

Строительство спорткомплекса, как смогли убедиться приморские журналисты, сегодня идет полным ходом. В рамках подготовки к запланированной на сентябрь международной встрече сильнейших дрифтеров России и Японии проводится реконструкция паддока и зрительской зоны. Строятся новые помещения для магазинов и кафе. Благоустраиваются въезды и выезды с «Примринга». Достраивается «командный пункт» картинговой трассы. Именно оттуда будет в дальнейшем проходить руководство соревнованиями, подобными тому, на которое собрались в среду представители приморских средств массовой информации.





Трасса для картинга была сдана в эксплуатацию осенью прошлого года, и сегодня она функционирует в рабочем режиме. СТК «Примринг» предоставляет услугу проката картов, и, как сказал президент Приморской автомобильной Федерации Максим НАУМЕЦ, этот вид проведения активного отдыха набирает все большую популярность среди приморцев.

«В среднем трек посещают до 100 человек ежедневно», - сообщил Максим Наумец, - «Многие приезжают семьями, компаниями. Трасса функционирует в любую погоду, так как у нас есть специальные дождевые костюмы для гонщиков. Кроме картинга, здесь также устраиваются заезды на дорожных мотоциклах и спортбайках. Работают большое и малое кольцо трассы».

Гонка для журналистов проходила по малому кольцу. Для начала организаторы позволили участникам провести два тренировочных заезда, в процессе которых «акулы пера» адаптировались к своим машинам. Обязательная экипировка – гоночный шлем и перчатки. Под ногами две педали – газ и тормоз, как на обычном автомобиле с автоматической коробкой передач. Казалось бы, все очень просто, однако рулить на трассе приходится очень интенсивно, и с непривычки нагрузки на руках кажутся избыточными, так как гидроусилителя на карте нет, и к этому надо быть готовым.

Ощущения стремительной гонки дополняются тем, что входя в крутые повороты, карт немилосердно визжит резиной, давая пилоту понять о превышении порога скорости. Иногда машину бывает сложно удержать на траектории, и тогда она вылетает с трассы на специально предусмотренные для этого площадки гашения скоростей, оснащенные ребристыми поверхностями. Картодром «Примринга» полностью сертифицирован FIA по правилам соблюдения безопасности, и никто из журналистов в процессе обучения основам гоночного мастерства не пострадал.

Всего в соревнованиях принял участие 21 человек, и в процессе тренировок, именуемых на спортивном языке «квалификация», «Золотой Рог» вышел на шестую позицию. После отбора 12 финалистов, которые приняли участие уже непосредственно в гонке за медалями, мы смогли улучшить результат, и войти в пятерку сильнейших. В процессе гонки, сопровождавшейся активной борьбой соперников, столкновениями, разворотами и вылетами, первое место досталось нашим коллегам с радио «Лемма», с чем мы их и поздравляем.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.