В девятом чемпионате КХЛ примут участие 29 клубов

Единственным новичком стал китайский "Куньлунь Ред Стар"

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17 стартует 22 августа. Совет директоров лиги уже утвердил состав участников турнира, единственным новичком стал китайский "Куньлунь Ред Стар".

Согласно решению совета директоров, участниками чемпионата станут 29 команд из 27 городов: "Авангард" (Омская область), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Адмирал" (Владивосток), "Ак Барс" (Казань), "Амур" (Хабаровск), "Барыс" (Астана), "Витязь" (Московская область), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Минск), "Динамо" (Рига), "Йокерит" (Хельсинки), ""Куньлунь Ред Стар" ("Красная звезда Куньлунь" (Пекин), "Лада" (Тольятти), "Локомотив" (Ярославль), "Медвешчак" (Загреб), "Металлург" (Магнитогорск), "Металлург" (Новокузнецк), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Северсталь" (Череповец), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), "Слован" (Братислава), ХК "Сочи" (Сочи), "Спартак" (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Трактор" (Челябинск), ЦСКА (Москва) и "Югра" (Ханты-Мансийск).

На сайте КХЛ сообщается, что "Куньлунь Ред Стар" взял на пробные контракты 13 китайских игроков, о чем на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Владимир Юрзинов-младший.

На днях "Ред Стар" отправится в Финляндию, где пробудет до начала августа. А в 20-х числах июля проведет контрольные матчи с "Трактором", "Спартаком" и "Амуром".

Игроки "Адмирала" вышли из отпуска 4 июля, сообщает официальный сайт клуба. Легионеры Оскарс БАРТУЛИС, Джонатон БЛУМ и Роберт САБОЛИЧ, а также ряд опытных игроков присоединятся к команде спустя неделю. Нападающий Александр КУЗНЕЦОВ начнет предсезонку по индивидуальному графику. Кроме того, восемь игроков прибудут во Владивосток на просмотр.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.