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Футбол: "Луч" может начать новый сезон матчем во Владивостоке

07 Июня 2019, 21:53 | Владивосток

Первенство ФНЛ стартует 27 июля

Футбольный клуб «Луч» может начать новый сезон 7 июля домашним матчем против «Химок», «СКА-Хабаровск» сыграет в Хабаровске с «Шинником». Первые 25 туров Олимп-первенства ФНЛ 2019-2020 пройдут 7 июля – 23 ноября 2019 года. Остальные туры состоятся с 9 марта по 16 мая 2020 года.

Подготовку к новому сезону «СКА-Хабаровск» начнет в Турции 12 июня, где планируется проведение трех контрольных матчей. О планах «Луча», еще не до конца выбравшегося из финансовой пропасти, пока ничего не известно.

В Олимп-первенстве ФНЛ 2019-2020 примут участие следующие команды: «Авангард» (Курск), «Армавир» (Армавир), «Балтика» (Калининград), «Енисей» (Красноярск), «Краснодар-2» (Краснодар), «Луч» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Томь» (Томск), «Торпедо Москва» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Химки» ( Химки), «Чайка» (Песчанокопское), «Чертаново» (Москва), «Шинник» (Ярославль).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч"

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  Хабаровск  календарь  "Луч"  ФНЛ 



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