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"Луч-Энергия" начал сезон с "Виктории"

07 Июня 2016, 08:18 | Владивосток

Приморский клуб начал первый тренировочный сбор в Минске

Футбольный клуб «Луч-Энергия», чудом сохранивший прописку в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), начал первый тренировочный сбор в Минске. Отметим, что покинувшие ФНЛ по спортивному принципу «Енисей» и «Балтика» могут сохранить свои места в лиге, заменив, соответственно, «Смену» и «Спартак» из Нальчика. Победитель зоны «Восток» отказался от повышения в классе из-за скромного финансирования, а южане на данный момент не прошли лицензирование.

Как сообщает официальный сайт «Луча», со вчерашнего  дня подопечные Сергея ПЕРЕДНИ работают в двухразовом режиме, занятия проходят утром и вечером. В распоряжении наше команды отличный отель «Виктория» и спортивный комплекс, включающий в себя футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием.

В настоящее время в столице Беларуси прохладно, температура воздуха около +14 градусов, ветрено.

В ближайшие дни на сбор в Минск подъедет ФК «Тосно» (Ленинградская область), с которым «Луч-Энергия» проведет контрольный матч.     

По предварительной информации, сезон ФНЛ сезона 2016/2017 примет старт 11 июля.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  "луч-энергия"  сборы  сергей передня 



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