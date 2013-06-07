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ФУТБОЛ: Стало известно, кто может стать главным тренером ФК "Луч-Энергия"

07 Июня 2013, 13:05 | Владивосток

Новым главным тренером приморского клуба, выигравшего первенство России в зоне "Восток" второго дивизиона, может стать экс-наставник хабаровского "СКА-Энергия" Александр ГРИГОРЯН.

Руководство клуба также рассматривало другие кандидатуры, в том числе экс-капитана желто-синих Владимира КАЗАКОВА, Омари ТЕТРАДЗЕ, последним местом работы которого был  казахстанский "Жетысу", и Федора ЩЕРБАЧЕНКО, выводившего "Мордовию" в премьер-лигу.

В ближайшее время Григорян должен прилететь во Владивосток и на встрече с учредителями клуба озвучить свою программу. Интересно, что под его руководством в "Нижнем Новгороде" в свое время "вторую молодость" обрел Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ, забивший тогда тринадцать голов в первенстве России и один в Кубке России.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, под руководством которого "Луч-Энергия" вернулся в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), должен отправиться на стажировку в... Германию, скорее всего в одну из многочисленных "Боруссий". После этого он вернется в клуб и параллельно начнет готовиться к сдаче экзаменов на получение лицензии "Pro", дающей право тренировать команды ФНЛ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  луч-энергия 



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