"Приморочка" вновь стала серебряной

Женская волейбольная команда «Приморочка» завоевала серебряные медали Высшей лиги «А», повторив клубное достижение прошлого сезона

В заключительном матче чемпионата «Приморочка» одержала уверенную победу во Владивостоке со счетом 3:0 над тульской «Тулицей». Интрига сохранялась до последнего тура. Этот результат позволили «Приморочке» второй раз подряд завершить сезон в числе призеров российского чемпионата.

В первой партии «Приморочка» камня на камне не оставила от «Тулицы», одержав победу со счетом 25:14. По ходу второго сета приморская команда так же имела комфортное преимущество, и только в концовке «Тулица» смогла немного сократить разницу – 25:20. Набравшую ход «Приморочку» было уже не остановить. Боевой настрой команды позволил вытащить тяжелые мячи в защите и добить их в атаке. А точку в матче поставила Екатерина ГРОМОВА, забившая «серебряный» эйс – 25:20.

Обращаясь после матча к болельщикам, капитан «Приморочки» Светлана ЧЕСНОКОВА отметила, что без их поддержки команда бы не добилась такого результата: «Это был непростой, но при этом интересный сезон. И для нас это «серебро» дороже «золота». На протяжении всего сезона чувствовалась колоссальная поддержка болельщиков, за которую мы все вам очень благодарны! Думаю, что все наши игроки согласятся, что в такой атмосфере всегда приятно играть и не хочется играть плохо, а хочется показывать только максимум!».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ВК «Приморочка».