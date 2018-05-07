"Спартак-Приморье" рвется к чемпионству

Команда из Владивостока, обыграв «Самару», сделала первый шаг к заветному трофею

Баскетбол. 6 мая. Суперлига – Первый дивизион. Самара. Финал, первый матч. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 81:90 (24:21, 24:17, 14:25, 19:27). Счет в серии 0:1

«Самара»: Голяхов – 20 очков (5 передач), Яковенко – 14 (9 подборов), Головин – 12, Лекавичус – 10, Числов – 10.

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 20 очков (4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Митчелл – 19 (3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Саяпин – 18 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Матеюнас – 13 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Кривошеев – 11 (9 подборов, 1 передача), Смыгин – 5 (4 подбора, 4 передачи), Бутянковс – 4 (2 подбора, 1 блокшот), Савельев (2 подбора, 1 передача, 3 перехвата).

«Спартак-Приморье» отыгрался с «-16» и одержал победу в первом матче финальной серии в Самаре со счетом 90:81. Самым результативным в составе нашей команды стал Виктор ЗАРЯЖКО, набравший 20 очков, в составе «Самары» 20 очков на счету бывшего игрока «Спартака» Алексея ГОЛЯХОВА.

Второй матч серии состоится в Самаре 8 мая, начало в 18:00 по московскому времени.

Игорь ГРАЧЕВ, главный тренер БК «Самара»:

- Обидно проигрывать такой матч. Мы хорошо играли, несколько раз лидировали — но соперник каждый раз «возвращался». Чего ждать 8 мая? Постараемся выиграть. И дальше тоже. Наш настрой вы сегодня видели: мы играли в полную силу, были хорошо готовы, у нас многое получалось. Но проиграли достойному сопернику.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Очень хорошая и важная победа для нас. Первая игра финала, и очень хорошо, что в ней мы вернулись в игру после «-16». Мы попали пару своих бросков, это придало уверенности, в защите немного жестче сыграли, не давали забивать легкие мячи, как в первой половине. Это показатель того, что ребята верят друг в друга, в свою игру, и это принесло свои плоды.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК "Самара".