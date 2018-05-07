www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 57.93 р.
EUR: 75.64 р. 10 CNY: 99.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

"Спартак-Приморье" рвется к чемпионству

07 Мая 2018, 07:03 | Владивосток

Команда из Владивостока, обыграв «Самару», сделала первый шаг к заветному трофею

Баскетбол. 6 мая. Суперлига – Первый дивизион. Самара. Финал, первый матч. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 81:90 (24:21, 24:17, 14:25, 19:27). Счет в серии 0:1

«Самара»: Голяхов – 20 очков (5 передач), Яковенко – 14 (9 подборов), Головин – 12, Лекавичус – 10, Числов – 10.

«Спартак-Приморье»: Заряжко – 20 очков (4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Митчелл – 19 (3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Саяпин – 18 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Матеюнас – 13 (4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Кривошеев – 11 (9 подборов, 1 передача), Смыгин – 5 (4 подбора, 4 передачи), Бутянковс – 4 (2 подбора, 1 блокшот), Савельев (2 подбора, 1 передача, 3 перехвата).

«Спартак-Приморье» отыгрался с «-16» и одержал победу в первом матче финальной серии в Самаре со счетом 90:81. Самым результативным в составе нашей команды стал Виктор ЗАРЯЖКО, набравший 20 очков, в составе «Самары» 20 очков на счету бывшего игрока «Спартака» Алексея ГОЛЯХОВА.

Второй матч серии состоится в Самаре 8 мая, начало в 18:00 по московскому времени.

Игорь ГРАЧЕВ, главный тренер БК «Самара»:

- Обидно проигрывать такой матч. Мы хорошо играли, несколько раз лидировали — но соперник каждый раз «возвращался». Чего ждать 8 мая? Постараемся выиграть. И дальше тоже. Наш настрой вы сегодня видели: мы играли в полную силу, были хорошо готовы, у нас многое получалось. Но проиграли достойному сопернику.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Очень хорошая и важная победа для нас. Первая игра финала, и очень хорошо, что в ней мы вернулись в игру после «-16». Мы попали пару своих бросков, это придало уверенности, в защите немного жестче сыграли, не давали забивать легкие мячи, как в первой половине. Это показатель того, что ребята верят друг в друга, в свою игру, и это принесло свои плоды. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК "Самара".

Автор:
Теги: баскетбол  милош павичевич  "спартак-приморье" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru