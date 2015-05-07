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"Спартак-Приморье" начал финал с поражения в Новосибирске

07 Мая 2015, 08:21 | Владивосток

Вторая игра серии пройдет в Новосибирске сегодня

6 мая. Суперлига, финал.  Новосибирск, СК "Север". "Новосибирск" (Новосибирск) - "Спартак-Приморье" (Владивосток) 79:63 (21:17, 27:16, 16:17, 15:13). Счет в серии 1:0

"Спартак-Приморье": Соловьев – 13 очков (12 подборов), Артамонов – 12 (1 подбор), Глазырин – 8 (1 подбор), Нестеров – 8 (8 подборов), Узинский – 7 (3 подбора), Герасименко – 6, Зверков – 5 (4 подбора), Попов – 4 (5 подборов), Самойленко.

"Новосибирск": Шкифич – 21, Александров - 15, Ионов – 13.

Эдуард САНДЛЕР, главный тренер "Спартак-Приморье":

- С самого начала ощущалось разное физическое состояние игроков. Мы были очевидно медленней, меньше боролись, не успевали на смену, проиграли все единоборства. Не было тактики давать свободно бросать, просто игроки не помогали друг другу, не участвовали в ротации. Во второй половине мы сменили тактику защиты, сломали все сеты "Новосибирска", догнали на доступное расстояние, но совершили ряд ошибок в нападении. Не забиваешь ты – забивают тебе. Не хватает Герасименко, который играет на уколах. Он не провел после игры с "Уралом" ни одной тренировки, выглядит неготовым. Будем анализировать, навяжем борьбу. Но если пробивать штрафные 8 из 23, то не поможет никакая тактика. Ничего не поможет.

Владимир ПЕВНЕВ, главный тренер БК "Новосибирск":

- Сегодня была очень хорошая игра. Тренерская установка – не пропустить более 70 очков, полностью выполнена. Мы в среднем столько пропускаем за сезон, забрасываем 80, отсюда такая жесткая привязка к цифрам, от статистики никуда не уйдешь. Мне не понравилось лишь большое количество чужих подборов молодых баскетболистов Приморья, играющих и подбирающих не за счет опыта, а за счет желания. На их фоне не очень убедительно выглядел Подкользин. Мы учтем наши недостатки. 1-0, основная задача – побеждать дома - отчасти выполнена, но серия длинная.

В серии за 3-е место "Динамо" (Москва) одержало домашнюю победу над "Уралом" ( Екатеринбург)   89:82 (21:31, 19:19, 34:24, 15:8).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  эдуард сандлер 



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