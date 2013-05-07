ХОККЕЙ: Имена игроков клуба КХЛ из Владивостока станут известны 17 июня

Драфт расширения для создаваемого хоккейного клуба из Владивостока будет проведен 17 июня в офисе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В драфте будут участвовать по пять хоккеистов почти из каждого клуба КХЛ - списки должны быть поданы до 12 июня.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, КХЛ одобрила заявку клуба из столицы Приморья на участие в ближайшем чемпионате. Таким образом, Владивосток стал 27-м клубом лиги, хорватский "Медвешчак" - 28-м. Ожидается что укчастники КХЛ как в завершившемся сезоне будут разделены на две конференции - Западную и Восточную, куда войдет клуб из Владивостока. Также на Восток может быть переведено нижегородское "Торпедо", а "Медвешчак" уйдет на Запад.

По словам сенатора от Приморья Вячеслава ФЕТИСОВА, главного куратора клуба, команда будет сформирована по итогам так называемого "драфта расширения" по аналогии с НХЛ: когда все остальные клубы делятся с новичком хоккеистами. Защищают определенное количество своих игроков, а из числа свободных новый клуб и формирует себе состав.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.