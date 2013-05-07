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ХОККЕЙ: Имена игроков клуба КХЛ из Владивостока станут известны 17 июня
Драфт расширения для создаваемого хоккейного клуба из Владивостока будет проведен 17 июня в офисе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В драфте будут участвовать по пять хоккеистов почти из каждого клуба КХЛ - списки должны быть поданы до 12 июня.
Как уже сообщал ZRPRESS.RU, КХЛ одобрила заявку клуба из столицы Приморья на участие в ближайшем чемпионате. Таким образом, Владивосток стал 27-м клубом лиги, хорватский "Медвешчак" - 28-м. Ожидается что укчастники КХЛ как в завершившемся сезоне будут разделены на две конференции - Западную и Восточную, куда войдет клуб из Владивостока. Также на Восток может быть переведено нижегородское "Торпедо", а "Медвешчак" уйдет на Запад.
По словам сенатора от Приморья Вячеслава ФЕТИСОВА, главного куратора клуба, команда будет сформирована по итогам так называемого "драфта расширения" по аналогии с НХЛ: когда все остальные клубы делятся с новичком хоккеистами. Защищают определенное количество своих игроков, а из числа свободных новый клуб и формирует себе состав.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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почему это в нашей команде должны играть чужаки пусть набирают наших мальчишек и скакой это стати нижегородский клуб станет восточным что с географией напряг фетисов вобще не долби рыло на дв надо массовость в спорте развивать а оттудо и профессионалы пойдут а то как с лучем получиться