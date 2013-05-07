www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

ХОККЕЙ: Имена игроков клуба КХЛ из Владивостока станут известны 17 июня

07 Мая 2013, 14:35 | Владивосток

Драфт расширения для создаваемого хоккейного клуба из Владивостока будет проведен 17 июня в офисе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В драфте будут участвовать по пять хоккеистов почти из каждого клуба КХЛ - списки должны быть поданы до 12 июня.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, КХЛ одобрила заявку клуба из столицы Приморья на участие в ближайшем чемпионате. Таким образом, Владивосток стал 27-м клубом лиги, хорватский "Медвешчак" - 28-м. Ожидается что укчастники КХЛ как в завершившемся сезоне будут разделены на две конференции - Западную и Восточную, куда войдет клуб из Владивостока. Также на Восток может быть переведено нижегородское "Торпедо", а "Медвешчак" уйдет на Запад.

По словам сенатора от Приморья Вячеслава ФЕТИСОВА, главного куратора клуба, команда будет сформирована по итогам так называемого "драфта расширения" по аналогии с НХЛ: когда все остальные клубы делятся с новичком хоккеистами. Защищают определенное количество своих игроков, а из числа свободных новый клуб и формирует себе состав.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: драфт  хоккей  КХЛ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним16:28, 07.05.2013#

    почему это в нашей команде должны играть чужаки пусть набирают наших мальчишек и скакой это стати нижегородский клуб станет восточным что с географией напряг фетисов вобще не долби рыло на дв надо массовость в спорте развивать а оттудо и профессионалы пойдут а то как с лучем получиться

  • Псевдоним16:46, 07.05.2013#

    Луч, был дворовой командой . . . . ей и прекратит свою бытие. . . -)))

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru