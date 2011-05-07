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Во Владивосток возвращается самый успешный тренер в истории «Луча»
Домашняя нулевая ничья c воронежским «Факелом», после которой «Луч-Энергия» опустился на предпоследнюю строчку в турнирной таблице, поставила ожидавшуюся точку в приморской карьере испанца Франсиско АРКОСА. Руководство клуба наконец-то приняло решение расстаться с испанским тренером, под руководством которого в этом сезоне желто-синие набрали всего шесть очков в семи матчах.
Ожидается, что уже сегодня, 6 мая, во Владивосток прилетит Сергей ПАВЛОВ, в сезоне-2005 выводивший «Луч-Энергия» в премьер-лигу. Он возвращается на этот пост спустя три с половиной года после расставания с командой - в ноябре 2007 года с ним не был продлен контракт, хотя сам Павлов рассчитывал остаться во Владивостоке. Тогда ему на смену пришел хорватский специалист Зоран ВУЛИЧ, а осенью 2008 года приморцы покинули элитный дивизион. После Павлова, под руководством которого «Луч» выиграл турнир в первой лиге, с командой работали семь тренеров, но ни один из них не сумел вернуть ей лидирующие позиции в дивизионе.
Что касается Аркоса, то он, скорее всего, покинет Владивосток. «У испанца большие амбиции, поэтому работать в команде, которая, мягко говоря, не билась за своего тренера, он не будет. Кроме того, Павлов любит работать с проверенными людьми. Ожидается, что под него за счет дополнительных ресурсов будет увеличен и без того солидный для первого дивизиона бюджет. Кстати, Сергей Александрович мог возглавить «Луч-Энергия» еще в межсезонье, но тогда стороны не нашли компромисса», - говорит источник, знакомый с ситуацией.
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