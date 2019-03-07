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ФУТБОЛ: "Луч" точно доиграет сезон в ФНЛ
И будет делать ставку на собственных воспитанников
Футбольный клуб «Луч» доиграет сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). На данный момент вопрос со снятием с турнира закрыт, заявил на встрече с болельщиками исполнительный директор ФК «Луч» Евгений СТРИЖИЧЕНКО.
«Нас («Луч» - Прим. автора) трясло довольно серьезно зимой. Спасибо партнерам и администрации края – вопрос (выживания) на текущий момент закрыт, - сказал г-н Стрижиченко. - Но проблемы остаются. Политически принято решение – команда должна доиграть сезон. Что будет летом (после окончания сезона 2018-2019), я не знаю. Многое будет зависеть от того, останемся ли мы в ФНЛ по спортивному принципу. Ясно одно - предстоит найти варианты, чтобы футбол продолжался на высоком уровне. Кстати, при приглашении Рустема ХУЗИНА на должность главного тренера в свое время учитывалось, что он умеет работать с молодежью».
«Мы пережили в межсезонье непростой период. Нужно было решить ряд организационных и финансовых вопросов, чтобы команда осталась в игре. И сегодня мы готовы ко второй половине сезона. Думаю, мы сохраним прописку в ФНЛ», - отметил член совета ФК «Луч» Дмитрий ДРУЯН.
По словам Рустема Хузина, настроение у команды и тренерского штаба перед ключевой игрой сезона с хабаровским «СКА-Хабаровск» боевое.
«Хочу сказать, что характер у команды «Луч» был всегда. И мы то постараемся подтвердить. Для нас в воскресенье предстоит главный матч – дерби. Сегодня у нас самая дешевая команда в ФНЛ (по стоимости игроков), но отнюдь не слабая. Мы рады, что в составе сегодня местные воспитанники. Это будущее приморского футбола», - сказал главный тренер «Луча».
10 марта в матче 26-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ «Луч» встретится с самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА». Начало матча в 15 часов. Это будет уже третье дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Первый раз «Луч» и «СКА-Хабаровск» встречались 22 августа прошлого года в 1/32 финала ОЛИМП-Кубка России, и завершилась та игра победой армейцев со счетом 2:0. Спустя четыре дня соперники встретились уже в Хабаровске в рамка первенства ФНЛ и на этот раз выявить победителя не сумели, сыграв вничью 0:0. На данный момент «тигры» имеют в своем активе 35 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. На счету армейцев 33 очков, и они располагаются на 12 строчке.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ФК «Луч»
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