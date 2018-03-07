Александр Григорян пообещал сохранить "Луч" в Футбольной национальной лиге

Главный тренер призвал болельщиков и игроков сплотиться

Главный тренер футбольного клуба «Луч» Александр ГРИГОРЯН, вернувшийся во Владивосток спустя четыре года, пообещал сохранить прописку приморского клуба в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но гарантировал валидольную концовку.

«Сейчас самое главное побеждать в играх «за шесть очков» (в матчах против прямых конкурентов – Прим. авт.). Я сразу предупреждаю – ситуация будет «на тоненького». До последнего тура все будет. Но уверяю – все у нас получится. Мне очень нравится позитивный настрой губернатора, но я реалист – выйти в премьер-лигу в ближайшей перспективе вряд ли получится. Это очень долгий путь. А вот тема по Китаю (предложенная Русланом КОНДРАТОВЫМ – Прим. авт.) очень интересная», - сказал г-н Григорян.

По его словам, он хотел вернуться во Владивосток еще два года назад. Но получилось только сейчас.

«Я наблюдал за командой со стороны. Это, конечно, был тяжелейший период в истории приморского футбола. Игроки буквально голодали. Хочу поблагодарить Руслана Викторовича Кондратова за то, что он подставил крепкое плечо. Еще в конце прошлого года все считали, что «Луч» обречен и прекратит свое существование. Мы выжили – и это просто чудо. И его нужно продолжить. Я хочу, чтобы болельщики не паниковали – как тренер я такие ситуации проходил трижды», - сказал Александр Григорян.

В эту субботу, 10 марта, «Луч-Энергия» проведет первую домашнюю игру весенней части первенства ФНЛ сезона-2017/2018. В рамках 27-го тура желто-синие будут принимать одного из лидеров чемпионата - ФК «Оренбург». Начало встречи в 18-00.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия"