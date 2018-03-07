Руслан Кондратов: "Мы пришли в "Луч" всерьез и надолго"

Президент титульного спонсора пообещал футбольному клубу главное - стабильность

Президент группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ заверил, что занялся развитием приморского футбола всерьез и надолго. При этом оригинальной идеей успешного бизнесмена следует признать «поворот на Восток» - футбольный «Луч» будет развиваться с учетом лучших практик соседнего Китая, который совершил резкий скачок в развитии футбольной индустрии.

«Мы не строим краткосрочных планов. Действительно, нам посчастливилось участвовать в развитии спорта в Приморье. Задача непростая, но мы уже разрабатываем долгосрочную программу, начиная с детско-юношеского спорта и заканчивая профессиональным клубом. Мы планомерно решаем текущие проблемы «Луча». К сожалению, накопленные долги превышают 300 млн рублей. Но мы со всеми кредиторами пытаемся идти по пути мирового соглашения», - сказал Руслан Викторович.

По его словам, в перспективе «Луч» будет сотрудничать с приграничными футбольными клубами Китая.

«Находясь поблизости от Китая, мы готовы развивать приграничное сотрудничество и даже растить игроков для китайского рынка. Это моя идея», - пояснил г-н Кондратов.

Ответ Руслана Викторовича на вопрос «Золотого Рога» планирует ли бизнесмен становиться одним из учредителей футбольного клуба был краток: «Нет. Этот вариант не рассматривается».

Досье газеты «Золотой Рог»: Группа компаний «Аква-Ресурсы» стала титульным спонсором футбольного клуба «Луч-Энергия» в ноябре 2017 года. На данный момент в группу входит «Терминал Астафьева», «Далькомхолод», «Сухой порт» в Артеме, «Восточный страховой альянс» и «Тихоокеанский бункерный терминал».

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото primorsky.ru