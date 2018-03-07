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Глава Приморья поставил "Лучу" задачу выйти в премьер-лигу
И пообещал построить во Владивостоке новый стадион на 20 тысяч посадочных мест
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО поставил перед руководством и игроками футбольного клуба «Луч» вернуться на высший уровень. «Задача – быть в высшей (премьер-лиге) лиге. Мы для этого все делаем. Мы хотим, что бы и в (хоккейном) «Адмирале», и в «Луче» играли наши ребята с края. Никаких американцев, канадцев, афроамериканцев у нас не будет», - сказал глава региона.
Андрей Тарасенко также заявил, что во Владивостоке все-таки будет построен новый стадион вместимостью до 20 тысяч посадочных мест. Причем, вариант с реконструкцией стадиона «Динамо» не рассматривается.
«Нам необходим мощный комплекс где-то на 20 тысяч посадочных мест. В ближайшие три недели будем решать этот вопрос с градостроительным советом. Потом начнем опрос горожан. Без их одобрения строить не будем. Реконструкцию стадиона «Динамо» не рассматриваем – иначе «Лучу» придется играть в Хабаровске, другой площадки для выступления на этом уровне у нас нет. А строительство нового стадиона может занять 3-5 лет», - сказал глава региона.
По его словам, в настоящее время власти региона готовят новое соглашение с обществом «Динамо» о дальнейшем совместном использовании стадиона.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия"
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И Луч в лигу, и ВКАДы, и зарплату всем и каждой бабе по мужику, второй Миклухо.