www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.5 р. 100 JPY: 53.28 р.
EUR: 69.73 р. 10 CNY: 89.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Глава Приморья поставил "Лучу" задачу выйти в премьер-лигу

07 Марта 2018, 12:51 | Владивосток

И пообещал построить во Владивостоке новый стадион на 20 тысяч посадочных мест

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО поставил перед руководством и игроками футбольного клуба «Луч» вернуться на высший уровень. «Задача – быть в высшей (премьер-лиге) лиге. Мы для этого все делаем. Мы хотим, что бы и в (хоккейном) «Адмирале», и в «Луче» играли наши ребята с края. Никаких американцев, канадцев, афроамериканцев у нас не будет», - сказал глава региона.

Андрей Тарасенко также заявил, что во Владивостоке все-таки будет построен новый стадион вместимостью до 20 тысяч посадочных мест. Причем, вариант с реконструкцией стадиона «Динамо» не рассматривается.  

«Нам необходим мощный комплекс где-то на 20 тысяч посадочных мест. В ближайшие три недели будем решать этот вопрос с градостроительным советом. Потом начнем опрос горожан. Без их одобрения строить не будем. Реконструкцию стадиона «Динамо» не рассматриваем – иначе «Лучу» придется играть в Хабаровске, другой площадки для выступления на этом уровне у нас нет.  А строительство нового стадиона может занять 3-5 лет», - сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время власти региона готовят новое соглашение с обществом «Динамо» о дальнейшем совместном использовании стадиона.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток 

Фото ФК "Луч-Энергия"

Автор: Олег Клименко
Теги: "Андрей Тарасенко  "Адмирал"  "Луч"  стадион  футбол 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Люблю путина16:40, 07.03.2018#

    И Луч в лигу, и ВКАДы, и зарплату всем и каждой бабе по мужику, второй Миклухо.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru