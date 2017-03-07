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Будущий спонсор "Луча-Энергия" должен принести команде 200 млн рублей
Власти заверили, что команда из Владивостока выйдет на матч в Красноярске
Власти Приморья находятся в поиске нового титульного спонсора футбольного клуба «Луч-Энергия», оказавшегося в долговой яме после отказа компании «РусГидро» от взятых спонсорских обязательств.
«Команде сегодня нужен спонсор готовый вложить в клуб 200 млн рублей. Пока такое сложно представить, мы находимся в поиске его», - заявил журналистам вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.
Он также заверил, что игра против «Енисея» 8 марта в Красноярске состоится «вопреки всем разговорам вокруг команды».
Ранее сообщалось, что игроки ФК «Луч-Энергия» досрочно прекратили тренировочный процесс и покинули Турцию за свой счет. В Турции остался тренерский штаб во главе с Константином ЕМЕЛЬЯНОВЫМ, администратор, доктор и игроки из Приморья.
Также стало известно, администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердила проведение матча 26-го тура «Луч-Энергия» – «Динамо» (Москва) на стадионе «Арена Химки» в Химках 12 марта. Согласно календарю ФНЛ, матч является домашним для «Луча». Официальная версия переноса – «в связи с невозможностью проведения матча на стадионе «Динамо» во Владивостоке».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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