Будущий спонсор "Луча-Энергия" должен принести команде 200 млн рублей

Власти заверили, что команда из Владивостока выйдет на матч в Красноярске

Власти Приморья находятся в поиске нового титульного спонсора футбольного клуба «Луч-Энергия», оказавшегося в долговой яме после отказа компании «РусГидро» от взятых спонсорских обязательств.

«Команде сегодня нужен спонсор готовый вложить в клуб 200 млн рублей. Пока такое сложно представить, мы находимся в поиске его», - заявил журналистам вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Он также заверил, что игра против «Енисея» 8 марта в Красноярске состоится «вопреки всем разговорам вокруг команды».

Ранее сообщалось, что игроки ФК «Луч-Энергия» досрочно прекратили тренировочный процесс и покинули Турцию за свой счет. В Турции остался тренерский штаб во главе с Константином ЕМЕЛЬЯНОВЫМ, администратор, доктор и игроки из Приморья.

Также стало известно, администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) утвердила проведение матча 26-го тура «Луч-Энергия» – «Динамо» (Москва) на стадионе «Арена Химки» в Химках 12 марта. Согласно календарю ФНЛ, матч является домашним для «Луча». Официальная версия переноса – «в связи с невозможностью проведения матча на стадионе «Динамо» во Владивостоке».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»