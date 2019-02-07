Футбольный "Луч" будет жить

В команде нет только двух ключевых игроков

Вчера приморские футболисты «Луча» отправились на учебно-тренировочный сбор в Крымск. В Москве к ним присоединятся игроки, проживающие в других городах страны, а также главный тренер команды Рустем ХУЗИН и его помощники Александр АЛФЕРОВ и Николай ГРИШИН. Команда разместится в спортивном комплексе «Гигант» (на фото).

Как сообщает официальный сайт «Луча», всего в распоряжении Рустема Хузина будет 26 футболистов. В том числе и несколько молодых воспитанников футбольной школы клуба, еще не включенных в заявку: Георгий Ткачёв, Егор Остапенко, Дмитрий Чеповский, Марат Тарэк и Олег Ветошкин. Из футболистов, защищавших цвета «Луча» в первой половине чемпионата, в Крымск не приедут лишь шестеро: Станислав Прокофьев, Деян Больевич, Павел Голышев, Денис Вамбольт, Александр Носов и Кирилл Суслов. Остальные готовы продолжить выступление в составе нашей команды, несмотря на испытываемые клубом финансовые трудности.

В рамках крымского сбора приморцы проведут 4 контрольных матча, первый из которых состоится 11 февраля. Соперником «Луча» будет «Калуга», выступающая в зоне «Центр» ПФЛ (10-е место по итогам осенней части первенства России).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК "Луч"