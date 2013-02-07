БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" завершил первый круг чемпионата России с тремя победами

"Спартак-Приморье" не сумел продолжить победную поступь после сенсационного выигрыша в Казани, уступив в Самаре местным "Красным Крыльям" 52:83. После этого матча приморцы расположились на 9-й строчке в турнирной таблице с тремя победами в девяти матчах. Правда, у стоящих чуть выше "Триумфа" и УНИКСа побед столько же.

Стоит отметить, что на матч в Самару наша команда добиралась более суток. Из-за непогоды аэропорт Курумоч не смог принять рейс и экипаж принял решение возвращаться в Москву. В Самару приморцы прилетели накануне игры, и команда была вынуждена отменить запланированные тренировки.

Как следствие, на счету игроков "Спартака-Приморье" в этой игре целых 26 (!) потерь - следствие, как собственной усталости, так и активного прессинга хозяев. Как отмечает официальный сайт "Красных Крыльев", в составе гостей лишь Константин НЕСТЕРОВ (12 очков, 2 подбора)и Артем ЗАБЕЛИН (14 очков, 12 подборов, 2 блокшота)до конца оставались теми, кто создавал трудности хозяевам. Но двое бойцов на площадке - этого явно недостаточно для того, чтобы претендовать на успех в Самаре.

Отметим, что дебютом в составе "Спартака-Приморье" отметились Максим КОЛЮШКИН, который провел последний тренировочный цикл во Владивостоке, и Чемберлен ОГУЧИ, присоединившийся к команде по дороге в Самару.

Гундарс ВЕТРА, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- После 28-часового перелета ожидать что-то другое мы не могли, поэтому у меня язык не поворачивается говорить игрокам что-то плохое после этой игры. Везде опаздывали, свободные броски реализовать не смогли, совершили 26 потерь. Понятно, что в такой ситуации мы не смогли сыграть с "Красными Крыльями" на равных.

Следующий матч в рамках чемпионата России ПБЛ "Спартак-Приморье" проведет 24 февраля в Москве против ЦСКА.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК "Спартак-Приморье".