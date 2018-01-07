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"Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2

07 Января 2018, 21:32 | Владивосток

Не дождавшись американского легионера, отмечавшего православное Рождество в родном краю

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 7 января. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) – ЦСКА-2 (Москва) 77:70 (18:13, 16:20, 21:18, 22:19)

«Спартак-Приморье»: Матеюнас – 19 очков (8 передач), Бутянковс – 14 (7 подборов), Кривошеев – 14 (4 подбора), Заряжко – 11 (5 подборов), Саяпин – 8, Смыгин – 7, Савельев – 4.

ЦСКА-2: Астапкович – 19 очков (4 подбора), Ганькевич – 16 (11 подборов), Кондаков – 10, Гаврилов – 9, Малейко – 6.

В минус молодежи армейцев в этом матче можно отнести лишь большой процент брака при передачах, а в целом красно-синие, ведомые Александром ГАНЬКЕВИЧЕМ, продемонстрировали, что у большинства из них есть хороший потенциал. «Им сложно сегодня тягаться со взрослыми мужиками, зато все они воспитанники местной школы. Дай только волю, каждого из них оторвут у нас с руками и ногами», - сказал после матча главный тренер Андрей МАЛЬЦЕВ.

В заявке на матч были два воспитанника приморской школы – Степан ГЕТМАНОВ и Геннадий ДЕНИСОВ, а Максим БРАНИЦКИЙ и Роман БРИЧАЛОВ наблюдали за игрой вне протокола. «Ну и посмотрите сколько минут они отыграли сегодня. Ноль! А что касается легионеров, то я вообще против их участия в Суперлиге», - продолжил Мальцев. Жаль на его слова не сможет ответить американский защитник Обри КОУЛМЭН, пополнивший плотные ряды американских игроков, уезжавших праздновать Рождество на родину и застревавших там по самым нелепым причинам.

«Вернется ли Коулмэн? Не знаю. Сегодня я думаю, как играть с теми игроками, которые есть в моем распоряжении», - ответил главный тренер «Спартака-Приморье» Милош ПАВИЧЕВИЧ на вопрос корр. Газеты «Золотой Рог» о дальнейшей перспективах легионера в Приморье.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "спартак-приморье"  баскетбол  милош павичевич 



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