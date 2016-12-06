"Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу

Н смог помочь и свежеиспеченный вратарь сборной России

5 декабря. КХЛ. Владивосток, «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – Дацюк (Херсли, Дадонов) – 10:21.

0:2 – Белов (Ковальчук, Дадонов) – 37:01 (5x4).

0:3 – Гусев – 41:08.

1:3 – Казаков (Илья Иванов, Лугин) – 47:34.

1:4 – Коскиранта – 59:34 (en).

Вратари: Бобков – Шестеркин.

Броски: 29 (7-10-12) – 30 (14-7-9).

Вбрасывания: 21 (7-8-6) – 34 (16-9-9).

Штраф: 18 (14-4-0) – 10 (2-2-6).

«Адмирал»: Бобков (57.43 – 59.34); Бартулис – Вишневски (2), Саболич – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Земченок, Александров – Иванов – Лугин; Григорьев (12) – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Барбашев, Ткачев – Мамин – Сигарев (2), Яковлев.

После матча стало известно, что вратарь «Адмирала» Игорь Бобков вызван в сборную России на Кубок Первого канала.

Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК «СКА»:

- Игра была для нас тяжелая. Хорошо, что взяли три очка, это радует. Несколько игроков отдыхало с «Амуром», так старались распределить силы. Сейчас остановимся немного, и нас будет ждать сложная игра дома.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы можем записать к нам в актив второй и третий периоды. Первый был недостаточно активный. А во втором и третьем периодах были неплохие моменты. Был неплохой шанс в конце. Все-таки считаем, что должны были играть «пять на три». Но жизнь продолжается. У нас еще две игры до перерыва.

Хабаровский «Амур» на своей арене одолел «Северсталь» 4:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».