www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.92 р. 100 JPY: 56.02 р.
EUR: 67.77 р. 10 CNY: 92.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу

06 Декабря 2016, 07:25 | Владивосток

Н смог помочь и свежеиспеченный вратарь сборной России

5 декабря. КХЛ. Владивосток, «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – Дацюк (Херсли, Дадонов) – 10:21.

0:2 – Белов (Ковальчук, Дадонов) – 37:01 (5x4).

0:3 – Гусев – 41:08.

1:3 – Казаков (Илья Иванов, Лугин) – 47:34.

1:4 – Коскиранта – 59:34 (en).

Вратари: Бобков – Шестеркин.

Броски: 29 (7-10-12) – 30 (14-7-9).

Вбрасывания: 21 (7-8-6) – 34 (16-9-9).

Штраф: 18 (14-4-0) – 10 (2-2-6).

«Адмирал»: Бобков (57.43 – 59.34); Бартулис – Вишневски (2), Саболич – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Земченок, Александров – Иванов – Лугин; Григорьев (12) – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Барбашев, Ткачев – Мамин – Сигарев (2), Яковлев.

После матча стало известно, что вратарь «Адмирала» Игорь Бобков  вызван в сборную России на Кубок Первого канала.

Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК «СКА»:

- Игра была для нас тяжелая. Хорошо, что взяли три очка, это радует. Несколько игроков отдыхало с «Амуром», так старались распределить силы. Сейчас остановимся немного, и нас будет ждать сложная игра дома.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы можем записать к нам в актив второй и третий периоды. Первый был недостаточно активный. А во втором и третьем периодах были неплохие моменты. Был неплохой шанс в конце. Все-таки считаем, что должны были играть «пять на три». Но жизнь продолжается. У нас еще две игры до перерыва.

Хабаровский «Амур» на своей арене одолел «Северсталь» 4:2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

Автор:
Теги: "Адмирал"  хоккей  александр андриевский 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru