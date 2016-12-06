Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу
Н смог помочь и свежеиспеченный вратарь сборной России
5 декабря. КХЛ. Владивосток, «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 – Дацюк (Херсли, Дадонов) – 10:21.
0:2 – Белов (Ковальчук, Дадонов) – 37:01 (5x4).
0:3 – Гусев – 41:08.
1:3 – Казаков (Илья Иванов, Лугин) – 47:34.
1:4 – Коскиранта – 59:34 (en).
Вратари: Бобков – Шестеркин.
Броски: 29 (7-10-12) – 30 (14-7-9).
Вбрасывания: 21 (7-8-6) – 34 (16-9-9).
Штраф: 18 (14-4-0) – 10 (2-2-6).
«Адмирал»: Бобков (57.43 – 59.34); Бартулис – Вишневски (2), Саболич – Райт – Краснослободцев; Гавриленко – Земченок, Александров – Иванов – Лугин; Григорьев (12) – Волченков (2), Казаков – Макаренко – Барбашев, Ткачев – Мамин – Сигарев (2), Яковлев.
После матча стало известно, что вратарь «Адмирала» Игорь Бобков вызван в сборную России на Кубок Первого канала.
Олег ЗНАРОК, главный тренер ХК «СКА»:
- Игра была для нас тяжелая. Хорошо, что взяли три очка, это радует. Несколько игроков отдыхало с «Амуром», так старались распределить силы. Сейчас остановимся немного, и нас будет ждать сложная игра дома.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Мы можем записать к нам в актив второй и третий периоды. Первый был недостаточно активный. А во втором и третьем периодах были неплохие моменты. Был неплохой шанс в конце. Все-таки считаем, что должны были играть «пять на три». Но жизнь продолжается. У нас еще две игры до перерыва.
Хабаровский «Амур» на своей арене одолел «Северсталь» 4:2.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».
Новости тематики
- "Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу
- Победная серия "Адмирала" прервалась в Екатеринбурге
- Клуб "Луч-Энергия" лишился главного тренера
- Игроки "Луча-Энергия" свое дело сделали, ждут расчета в рублях
- "Адмирал" одержал победу после двух поражений подряд
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию в Ижевске
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- Американский нападающий Дэвид Бут вернулся в КХЛ
- "Адмирал" всухую уступил "Сибири"
- Игроки "Луча-Энергия" готовы пойти на крайние меры
Новости раздела
- "Адмирал" не смог достойно ответить Петербургу
- "Адмирал" одержал первую победу после возвращения во Владивосток
- Защитник "Луча-Энергии" сегодня дебютирует в сборной
- "Спартак-Приморье" продолжит борьбу за Кубок России во Владивостоке
- Победная серия "Адмирала" прервалась в Екатеринбурге
- Клуб "Луч-Энергия" лишился главного тренера
- Игроки "Луча-Энергия" свое дело сделали, ждут расчета в рублях
- "Адмирал" вновь продолжает удивлять, одержав вторую победу на выезде
- "Адмирал" одержал победу после двух поражений подряд
- "Спартак-Приморье" продлил победную серию в Ижевске
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- Приморье лишается банкоматов
- В Приморье в очередь за квартирами никто не становится
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Госавтоинспекция Приморского края заработает по-новому
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга