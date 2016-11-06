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"Адмирал" призвал защитника сборной России
Новичок может дебютировать 8 ноября в Минске
8 ноября «Адмирал» в Минске сразится с местным «Динамо». Перед матчем ряды «моряков» пополнил 25-летний защитник сборной России Михаил ГРИГОРЬЕВ (176 см, 84 кг), в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив», сообщает пресс-служба приморского клуба.
Григорьев родился 1 февраля 1991 года в Тюмени, являясь воспитанником местного «Газовика». Профессиональную карьеру начал в мытищинском «Химике». В КХЛ провел 7 сезонов, выступая за «Салават Юлаев» (2009 – 2012), «Барыс» (2012/13), «Торпедо» (2013 – 2015) и «Локомотив» (2015/16). Нынешнее межсезонье провел в тренировочном лагере «Калгари Флэймс». В рядах уфимцев выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, а также стал бронзовым призером КХЛ в 2010-м. В составе «Толпара» дважды бронзовый призер МХЛ (2010, 2011).
Последние три сезона Григорьев неизменно играл за сборную России на этапах Евротура и Евровызова: провел 23 матча, набрал 8 (2+6) очков. За карьеру в КХЛ имеет в активе 278 встреч и 38 (14+24) очков при показателе полезности «+20».
8 ноября Минске мы сразимся с местным «Динамо».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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