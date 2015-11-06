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Баскетбол: "Спартак-Приморье" едва не выиграл в Сургуте
Красно-белые ударно отыграли только под занавес матча, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
5 ноября. Суперлига – Первый дивизион. Сургут. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 82:79 (25:19, 27:21, 18:10, 12:29)
«Спартак-Приморье»: Ключников – 24 очка (1 подбор, 1 перехват), Корчагин – 15 (2 подбора, 5 передач, 4 перехвата), Аксенов – 11 (4 подбора, 4 передачи), Агапов – 7 (6 подборов, 3 передачи, 1 перехват), Семченко – 7 (6 подборов, 1 передача), Трушкин – 6 (7 подборов, 1 передача, 2 перехвата, 2 блокшота), Макшев – 5 (2 подбора, 1 перехват), Гетманов – 4 (4 подбора), Стуленков (1 подбор).
Первые очки в матче заработал воспитанник «Спартака-Приморье», 19-летний Степан Гетманов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу «Спартака-Приморье». И, кстати, если приморская команда является одной из самых молодых в лиге, то «Университет-Югра» - самой опытной, средний возраст игроков которой 30 лет. Помимо того, в составе сургутян есть и два легионера – украинец Павло Гуренко и многолетний лидер Суперлиги по результативности Никола Лепоевич, оба и стали самыми результативными в отчетном матче, набрав на двоих 42 очка – больше половины всех командных.
«Трешки» Корчагина и Макшева держали в игре «Спартак», а «два с фолом» Агапова сократили отставание до одного броска после стартового рывка «студентов» - 15:13. Буренко и Агеев организовали еще один рывок, но и Ключников сначала попал 3 из 3 с «линии», а затем и «трешку» за несколько секунд до окончания первой четверти.
Аксенов с Трушкиным разыграли «двоечку», потом 27 номер приморцев сам забил в проходе, но ответ хозяев был убедительней: Лавников и Лепоевич увеличили разницу до 14 очков, заставив взять первый тайм-аут Евгения Кисурина. До большого перерыва у приморцев были локальные успехи: Аксенов попал из-за дуги «под 45», Трушкин дал сверху, Ключников обокрал Саяпина и остался в одиночестве на чужой половине, но на вторую половину наша команда все равно выходила с целью отыграть двузначное отставание – 52:40, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Трушкин, Гетманов и Ключников сократили разницу в счете до «-7» ко второй минуте третьего периода, но за 5 минут позволили сопернику совершить рывок «15:0» и добиться максимальных «+20» к окончанию отрезка, но победу праздновать хозяевам, как оказалось, было рано. Семченко и Ключников организовали рывок «8:0» в самом начале заключительной десятиминутки, повел за собой наш Агапов, а Семченко слэмданком сократил отставание до двух бросков за 2 минуты до финальной сирены. Сумасшедшая «трешка» с отскоком Аксенова оставила шансы приморцам на концовку, и тактика фола почти сработала, но на последнюю атаку «Спартаку» оставалось меньше 2 секунд. Тайм-аутов больше не осталось, и бросок Ключникова с центра площадки цели не достиг. Всего «-3» и шанс на овертайм остались в истории.
Евгений КИСУРИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Я доволен только четвертой четвертью, но не так, как мы распорядились нашими шансами, а настроем. С таким настроем надо выходить с первой минуты игры. Если мы бы так будем играть с самого начала, то у нас хорошее будущее, а не так, как в первых трех периодах, опасаясь кого-то и ожидая, что кто-то забьет 10 трехочковых. Последняя четверть подарила надежду, что команда начала зарождаться заново. А весь предыдущий матч с «Рязанью» и первые три четверти сегодня мы не показали ничего, пытались что-то придумывать, а не сыграть просто в защите, и просто в нападении, так, как как мы готовились на тренировке. Отсутствие взаимопонимания первые три четверти нас просто убивало. Договаривались играть в защите агрессивно и, когда начали отдаваться полностью в игре, чуть не «вытащили» матч. Надеюсь, это нам добавит понимания, как надо играть дальше. К сожалению, не до конца выздоровел Илья Коротков, а нам бы он помог, но пока приходится его беречь, чтобы не было рецидива травмы.
Остальные результаты игрового дня:
МБА (Москва) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 67:92
«ПАРМА» (Пермский край) – «Урал» (Екатеринбург) 95:65
8 ноября «Спартак» сыграет в на выезде против МБА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье».
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