"Луч" оступился в Сочи

Команда из Владивостока вторую игру подряд завершила со счетом 2:2

Футбол. «Олимп-ФНЛ». 6 октября. Сочи, стадион «Фишт». «Сочи» - «Луч» (Владивосток) 2:2 (2:2). Голы: Голы: Бурмистров (9), Барсов (44) - Суслов (4), Прокофьев (5).

«Сочи»: Заболотный, Калугин, Миладинович, Заика, Макеев, Песегов, Померко, Бурмистров, Соловьев (Горбунов, 63), Саная (Обольский, 81), Барсов.

«Луч»: Котляров, Суслов, Царикаев, Марущак, Степанец, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 67), Носов, Визнович (Калугин, 74), Часовских (Хлебородов, 90), Прокофьев.

«Луч» бодро начал, забив два гола уже к пятой минуте, но затем сдулся и упустил столь нужную первую победу на выезде. Вторую игру подряд подопечные Рустема ХУЗИНА завершают со счетом 2:2 (в домашнем в матче с «Томью» «Луч» отыгрался поле двух пропущенных мячей).

«СКА-Хабаровск» не смог обыграть на выезде «Химки» - 0:0.

После этого тура «Луч» опустился на 16-ю строчку в турнирной таблице с 16 набранными очками, в активе «СКА-Хабаровск» - 18 очков и 11-ое место.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Сочи"