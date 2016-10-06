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"Адмирал" дома пока не проигрывает

06 Октября 2016, 22:07 | Владивосток

Победный гол в противостоянии с «Сочи» на счету раззабивавшегося Саболича

6 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Сочи» (Сочи) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

1:0 – Саболич (Блум) – 03:45 (5x4).

Вратари: Бобков – Барулин.

Броски: 24 (11-12-1) – 27 (6-8-13).

Вбрасывания: 30 (8-12-10) – 28 (12-7-9).

Штраф: 13 (2-7-4) – 25 (18-7-0).

«Адмирал»: Бобков; Блум – Бартулис, Ткачев – Фисенко (7) – Саболич; Волченков (2) – Земчёнок, Акесон – Райт (2) – Краснослободцев; Мнацян – Конев, Александров – Макаренко (2) – Лугин; Курашов; Казаков – Мамин – Горшков (2), Яковлев.

«Адмирал» начал восхождение вверх с двух домашних побед подряд. Свою порцию вистов в этом довольно непросто складывавшемся для «моряков» матче внес Игорь БОБКОВ, оставивший свои ворота в неприкосновенности. 10 октября во Владивосток должен вернуться из командировки в НХИ Иван НАЛИМОВ, но гарантированного места в воротах приморского клуба ему никто не обещал.

Хабаровский «Амур» на своей площадке уступил «Торпедо» 0:1. «Сухарь» на счету экс-голкипера «Адмирала» Ильи ПРОСКУРЯКОВА.

«Адмирал» после этого матча поднялся на 11-ю строчку «Востока» (без учета матчей, сыгранных позднее).

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.


 



 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Адмирал"  хоккей 



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