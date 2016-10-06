Во Владивостоке состоится финал кубка города по велоспорту-маунтинбайку

В воскресенье, 9 октября, во Владивостоке на острове Русском в районе поселка Подножье состоится финал кубка города по велоспорту-маунтинбайку. Турнир проводится при поддержке администрации города Владивостока. Организатором мероприятия выступает федерация велосипедного спорта и триатлона краевой столицы, а также владивостокский Экстрим клуб. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Велогонка пройдет в дисциплине "марафонский кросс-кантри". Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Все участники должны иметь в обязательном порядке велосипедные шлемы. Велосипед должен быть технически подготовлен, на концах руля должны стоять заглушки.

Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке http://orgeo.ru/event/3451. Сбор участников в поселке Подножье на стадионе напротив школы №20.

Для справки. Маунтинбайк (горный велосипед) - один из самых молодых и быстроразвивающихся видов спорта. Маунтинбайк был официально признан видом спорта в 1990 году, а с 1996 входит в программу Олимпийских игр.

Программа соревнований:

10.00-11.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния велосипеда;

11.45 – открытие соревнований, построение участников на старте;

12.00 – общий старт участников;

17.00 – подведение итогов, награждение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.