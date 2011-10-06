Соревнования по картингу пройдут во Владивостоке

9 октября на картодроме "Змеинка" пройдет кубок города по картингу "Примавтотранс", посвященный Дню автомобилиста. Соревнования проводятся при поддержке администрации Владивостока.

Как отметил председатель федерации картинга Геннадий Иванцов, проведение подобных соревнований в преддверии дня автомобилиста являются традиционными. На трассе встретятся порядка 50 сильнейших картингистов со всего края.

Торжественная церемония открытия соревнований и начало заездов в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.