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Соревнования по картингу пройдут во Владивостоке
06 Октября 2011, 17:31 | Владивосток
9 октября на картодроме "Змеинка" пройдет кубок города по картингу "Примавтотранс", посвященный Дню автомобилиста. Соревнования проводятся при поддержке администрации Владивостока.
Как отметил председатель федерации картинга Геннадий Иванцов, проведение подобных соревнований в преддверии дня автомобилиста являются традиционными. На трассе встретятся порядка 50 сильнейших картингистов со всего края.
Торжественная церемония открытия соревнований и начало заездов в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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