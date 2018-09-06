Хоккей: Удача отвернулась от "Адмирала"

Приморцы уступили на выезде «Спартаку», дважды поразив ворота красно-белых в первом периоде

Хоккей. Континентальная хоккейная лига. 5 сентября. Москва, «Парк Легенд». 6 тыс. зрителей. «Спартак» (Москва) - «Адмирал» (Владивосток) 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Вратари: Никита Беспалов - Никита Серебряков

Голы:

29.46 Ганзл (Калинин, Гончаров) 1:0 ГБ

30.51 Дыбленко (Зубов, Трунёв) 2:0

35.59 В.Стрельцов (А.Стрельцов, Серебряков) 2:1

51.46 Лещенко (Кутейкин) 3:1

В первом периоде «Адмирал» дважды поразил ворота хозяев, правда, оба гола не были засчитан – судьи посчитали, что удары наносились ногой. А вот после перерыва дуплетом выстрелил «Спартак» - сначала Робин ГАНЗЛ реализовал большинство, а затем хозяева буквально разорвали оборону «моряков», выведя на завершающий бросок Ярослава ДЫБЛЕНКО.

Красно-белые в эти минуты полностью владели инициативой, но приморцы не сдались и ответили голом Василия СТРЕЛЬЦОВА, который оказался активнее всех на пятачке перед воротами Никиты БЕСПАЛОВА. В третьем периоде травму головы получил защитник «Адмирала» Юрий КОЗЛОВСКИЙ, для которого выезд завершен – он остался в Москве для обследования. Точку в матче после индивидуального прохода поставил Вячеслав ЛЕЩЕНКО.

В итоге 3:1 – «Спартак» впервые в истории КХЛ обыграл «Адмирал» на своей площадке в основное время.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Поздравляю «Спартак» с победой и хорошей игрой. Мы играли неплохо - было движение, моменты. Не забили в нужный момент, в плане реализации противник выглядел лучше. Хотел бы сказать слова благодарности своей команде - играли хорошо. Увы, ошибка привела к третьему голу. Есть вопросы по поводу большинства - пока не можем решить проблемы, работаем над этим

Cергей ЗУБОВ, главный тренер ХК «Сочи»:

- Очень понравилась команда соперника - на протяжении всего матча напрягала нашу оборону, вследствие чего у наших ворот возникали опасные моменты. Но наш вратарь все время держал нас в игре. Сегодня мы и забили большинство, и в контратаке. В третьем периоде сработали очень хорошо и выиграли матч. Будем делать выводы и разбираться.

- Игроки «Адмирала» и «Амура» отмечали, что у вас очень агрессивное меньшинство - трудно войти в зону, расставиться. Вы уделяли этому компоненту особое внимание?

- Постучать по дереву что ли? Мы ко всем компонентам в тренировочном процессе подходим серьезно. Это один из важных моментов: большинство, меньшинство, игра в позиционной обороне и атаке, игра в средней зоне - нюансов много. Да, иногда не все получается, но дай Бог, чтобы и в дальнейшем в меньшинстве у нас получалось не хуже, и мы не пропускали голы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Спартак»