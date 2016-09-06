"Адмирал" потерпел второе поражение подряд

Такого унылого старта от приморской команды никто не ожидал

5 сентября. Пекин. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Адмирал» (Владивосток) - 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)

Китайский дебютант КХЛ одержал вторую победу подряд, «Адмирал» потерпел второе поражение подряд. По ходу матча главный тренер «моряков» Александр АНДРИЕВСКИЙ поменял вратаря, но на ходе игры это мало сказалось.

1:0 – Салмела (Лахти) – 03:52.

1:1 – Ткачев (Сигарев, Саюстов) – 10:35 (5x4).

2:1 – Перескоков (Яшин, Перетягин) – 17:09.

3:1 – Яласваара (Салмела, Лахти) – 18:47 (5x4).

4:1 – Мянтюля – 24:47 (5x4).

5:1 – Вярн – 26:05 (5x4).

5:2 – Саюстов (Глазков, Сигареёв) – 29:06 (5x4).

5:3 – Саюстов (Ткачев, Ильин) – 39:22.

6:3 – Салмела (Вярн, Лахти) – 47:25 (5x4).

Вратари: Кархунен – Бобков, Серебряков.

Броски: 27 (11-10-6) – 22 (6-10-5).

Вбрасывания: 34 (14-10-10) – 30 (12-10-8).

Штраф: 12 (4-4-4) – 12 (4-4-4).

На встрече присутствовал вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ, который перед матчем зачитал приветственное слово президента Владимира ПУТИНА.

Матч с «Адмиралом» стал первым для китайской команды на домашней площадке.

Александр Андриевский, главный тренер ХК «Адмирал»:

– Поздравляю «Куньлунь» с первой домашней победой. Праздник для хозяев удался. К сожалению, мы на нем были лишними. Все решила игра в неравных составах. Мы пропустили четыре гола в меньшинстве, в связи с чем, могу сказать, что проиграли мы сегодня из-за командной дисциплины, получив три удаления в зоне атаки.

– Какие впечатления у вас от Пекина, от дворца?

– Мы первый раз в Китае. То, что я увидел, мне понравилось. Арена хорошая. Главное для профессионального развития хоккея, чтобы были условия, а с этим в Пекине все хорошо. Будем надеяться, что болельщикам понравится хоккей, и арена будет заполняться (пресс-служба ХК «Адмирал»).

После этого матча «Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея 5 очков в активе после пяти игр. Хабаровский «Амур» с 3 очками после шести матчей занимает 13-ю позицию.

В следующем матче «Адмирал» на выезде 8 сентября встретится с московским «Спартаком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото сhampionat.com











