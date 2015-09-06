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Хоккей: "Адмирал" выиграл в Хабаровске битву у "Амура"
Победу «морякам» принесли бывший игрок «Амура» и вратарь Налимов
5 сентября. Хабаровск, «Платинум Арена». 7,1 тыс. зрителей. «Амур» (Хабаровск) – «Адмирал» (Владивосток) 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
1:0 – Соколов (Миклик) – 00:40.
2:0 – Файзуллин (Грачев) – 01:29.
2:1 – Лугин (Тривино) – 18:45.
2:2 – Саюстов (Мнацян, Подшендялов) – 25:50.
2:3 – Лугин (Тривино, Бергфорс) – 27:07.
2:4 – Подшендялов – 59:41 (пустые ворота).
Вратари: Метсола – Бобков, Налимов.
Броски: 25 (11-3-11) – 26 (10-11-5).
Вбрасывания: 28 (9-9-10) – 28 (12-10-6).
Штраф: 6 (4-0-2) – 12 (6-6-0).
Матч начался с символического вбрасывания, которое провели куратор «Адмирала» Вячеслав ФЕТИСОВ, президент ХК «Амур» Александр МОГИЛЬНЫЙ и зампред правительства Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ. В составе хабаровчан вышли бывшие лидеры «моряков» братья УШЕНИНЫ, ВАНДЕЛЛЬ и ГРАЧЕВ. «Адмирал» едва не провалил первый период, пропустив две шайбы за полторы стартовые минуты. После столь «холодного душа» в ворота встал НАЛИМОВ, без раскачки начавший спасать команду. Как и следовало ожидать, вернул нашу команду в игру хорошо знакомый Хабаровску ЛУГИН, а решающим стал второй период, в котором вновь отличился бывший игрок «Амура». Четвертую шайбу ПОДШЕНДЯЛОВ забрасывал уже в пустые ворота.
Для «Амура» это третье поражение подряд, для "Адмирала" - вторая победа.
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Первый период провели отвратительно. Может, перенервничали – все-таки пауза была между играми, а тут открытие, первый матч в Хабаровске. «Амур» был мобильнее, двигался быстрее – отсюда проблемы. Во втором и третьем периоде уже мы контролировали игру. Правда, в концовке третьего в нескольких моментах нас простили – Налимов здорово подтащил, нужные сэйвы сделал.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК «Амур»:
- Первый период хорошо отработали, ненужная шайба в конце периода подвела. Второй период провалили полностью. Нужно все 60 минут играть, не получается. Догонять тяжелее.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «Амур».
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