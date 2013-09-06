ХОККЕЙ: Владивостокский клуб "Адмирал" обыграл в Хабаровске "Амур" по буллитам

Дебютант Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вопреки прогнозам увез из Хабаровска два очка. Решающий буллит реализовал Энвер ЛИСИН. 3:4 в пользу "Адмирала"!

Хронология матча:

Нападающий Никлас БЕРГФОРС отличился на 24-й минуте стартового матча "Адмирала" в Хабаровске против "Амура". Ассистировали партнеру Рихард ГЮНГЕ и Феликс ЩЮТЦ.

Статистика бросков в первом периоде: 10 - 10.

Cтартовый состав "Адмирала": ЛУНДСТРЕМ, АНТРОПОВ-ОСИПОВ, УГАРОВ-НИКИТЕНКО-ЛИСИН.

Вторую шайбу на 34-ой минуте провел Владимир ПЕРВУШИН. 0:2!

Увы, но до конца второго периода хабаровчане сумели сравнять счет - отличились Дмитрий ТАРАСОВ и Александр ЮНЬКОВ. А на 40-й минуте Лундстрем справился с мощнейшим щелчком КОРОТКОВА от синей линии.

Начало третьего периода "Адмирал" начал за здравие - на 44-ой минуте отличился Алексей УГАРОВ. 2:3 в пользу Владивостока.

Не надолго! На 47-ой минуте ЮНЬКОВ вновь сравнивает счет.

Добрались до овертайма, отстояли. Статистика овертайма: Броски в створ ворот:

3-1, вбрасывания: 4-0. Как минимум, одно очко уже в активе "Адмирала".

Дождались лотереи в серии буллитов!

Следующий матч "Адмирал" проведет 9 сентября в Новосибирске против местной "Сибири".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.