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ХОККЕЙ: Владивостокский клуб "Адмирал" обыграл в Хабаровске "Амур" по буллитам
Дебютант Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вопреки прогнозам увез из Хабаровска два очка. Решающий буллит реализовал Энвер ЛИСИН. 3:4 в пользу "Адмирала"!
Хронология матча:
Нападающий Никлас БЕРГФОРС отличился на 24-й минуте стартового матча "Адмирала" в Хабаровске против "Амура". Ассистировали партнеру Рихард ГЮНГЕ и Феликс ЩЮТЦ.
Статистика бросков в первом периоде: 10 - 10.
Cтартовый состав "Адмирала": ЛУНДСТРЕМ, АНТРОПОВ-ОСИПОВ, УГАРОВ-НИКИТЕНКО-ЛИСИН.
Вторую шайбу на 34-ой минуте провел Владимир ПЕРВУШИН. 0:2!
Увы, но до конца второго периода хабаровчане сумели сравнять счет - отличились Дмитрий ТАРАСОВ и Александр ЮНЬКОВ. А на 40-й минуте Лундстрем справился с мощнейшим щелчком КОРОТКОВА от синей линии.
Начало третьего периода "Адмирал" начал за здравие - на 44-ой минуте отличился Алексей УГАРОВ. 2:3 в пользу Владивостока.
Не надолго! На 47-ой минуте ЮНЬКОВ вновь сравнивает счет.
Добрались до овертайма, отстояли. Статистика овертайма: Броски в створ ворот:
3-1, вбрасывания: 4-0. Как минимум, одно очко уже в активе "Адмирала".
Дождались лотереи в серии буллитов!
Следующий матч "Адмирал" проведет 9 сентября в Новосибирске против местной "Сибири".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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