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Первый в истории официальный гол владивостокского клуба "Адмирал" забил шведский легионер
Нападающий Никлас БЕРГФОРС (на снимке) отличился на 24-й минуте стартового матча "Адмирала" в Хабаровске против "Амура". Ассистировали партнеру Рихард ГЮНГЕ и Феликс ЩЮТЦ.
Статистика бросков в первом периоде: 10 - 10.
Cтартовый состав "Адмирала": ЛУНДСТРЕМ, АНТРОПОВ-ОСИПОВ, УГАРОВ-НИКИТЕНКО-ЛИСИН.
Вторую шайбу на 34-ой минуте провел Владимир ПЕРВУШИН. 0:2!
Увы, но до конца второго периода хабаровчане сумели сравнять счет - отличились Дмитрий ТАРАСОВ и Александр ЮНЬКОВ. А на 40-й минуте Лундстрем справился с мощнейшим щелчком КОРОТКОВА от синей линии.
Начало третьего периода "Адмирал" начал за здравие - на 44-ой минуте отличился Алексей УГАРОВ. 2:3 в пользу Владивостока.
Не надолго! На 47-ой минуте ЮНЬКОВ вновь сравнивает счет.
Добрались до овертайма, отстояли. Статистика овертайма: Броски в створ ворот: 3–1 , вбрасывания: 4–0. Как минимум, одно очко уже в активе "Адмирала".
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Следующий матч "Адмирал" проведет 9 сентября в Новосибирске против местной "Сибири".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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Комментарии
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Псевдоним марина21:22, 06.09.2013#
прочла в интернете клятву, которую дают иностранцы при приеме США-гражданства. Прочтите, и вы поймете, что всех с двойным гражданством "россиян" надо гнать в шею из России, ибо они обязаны стать врагами России в пользу США!!! Запретить "россиянам" с двойным гражданством занимать должности выше дворника в России!Почему у нас в стране такой пофигизм в этом вопросе?
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ну, как всегда:сами не могём, приглашаем варягов. . . историческая блин закономерность. . .