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Первый в истории официальный гол владивостокского клуба "Адмирал" забил шведский легионер

06 Сентября 2013, 20:08 | Владивосток

Нападающий Никлас БЕРГФОРС (на снимке) отличился на 24-й минуте стартового матча "Адмирала" в Хабаровске против "Амура". Ассистировали партнеру Рихард ГЮНГЕ и Феликс ЩЮТЦ.

Статистика бросков в первом периоде: 10 - 10.

Cтартовый состав "Адмирала": ЛУНДСТРЕМ, АНТРОПОВ-ОСИПОВ, УГАРОВ-НИКИТЕНКО-ЛИСИН.

Вторую шайбу на 34-ой минуте провел Владимир ПЕРВУШИН. 0:2!

Увы, но до конца второго периода хабаровчане сумели сравнять счет - отличились Дмитрий ТАРАСОВ и Александр ЮНЬКОВ. А на 40-й минуте Лундстрем справился с мощнейшим щелчком КОРОТКОВА от синей линии.

Начало третьего периода "Адмирал" начал за здравие - на 44-ой минуте отличился Алексей УГАРОВ. 2:3 в пользу Владивостока.

Не надолго! На 47-ой минуте ЮНЬКОВ вновь сравнивает счет.

Добрались до овертайма, отстояли. Статистика овертайма: Броски в створ ворот: 3–1 , вбрасывания: 4–0. Как минимум, одно очко уже в активе "Адмирала".

Ждем лотереи в серии буллитов!

Следующий матч "Адмирал" проведет 9 сентября в Новосибирске против местной "Сибири".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: хоккей  "Адмирал" 



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Комментарии

  • угу21:00, 06.09.2013#

    ну, как всегда:сами не могём, приглашаем варягов. . . историческая блин закономерность. . .

  • Псевдоним марина21:22, 06.09.2013#

    прочла в интернете клятву, которую дают иностранцы при приеме США-гражданства. Прочтите, и вы поймете, что всех с двойным гражданством "россиян" надо гнать в шею из России, ибо они обязаны стать врагами России в пользу США!!! Запретить "россиянам" с двойным гражданством занимать должности выше дворника в России!Почему у нас в стране такой пофигизм в этом вопросе?

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