ФУТБОЛ: "Луч-Энергия" обыграл в Волгограде "Ротор" 0:2

Владивостокская команда "Луч-Энергия" победно отыграла голы.

Для волгоградского «Ротора» домашняя встреча с владивостокской командой «Луч-Энергия» в матче 12 тура первенства ФНЛ закончилась печально.

Болельщики, которые всегда активно поддерживают любимую команду, к этому матчу не проявили большого интереса. Возможно, повлияла дождливая погода – Волгоград который день поливает, как из ведра. А может, любители футбола предчувствовали, что матч закончится для «Ротора» не удачно и не захотели расстраиваться. Так или иначе на Центральном стадионе, который вмещает более 14000 зрителей, собралось только 4300 человек, сообщает vlg-media.ru.

При равной, по большому счету, игре гости оказались напористыми, целеустремленными, да и били по воротам, надо признать, точнее. Из 4 ударов, попавших в створ ворот «Ротора», голкипер волгоградцев Пчелинцев не смог отразить два. У Приморской команды забили КРЕНДЕЛЕВ (45-я мин) и МИХАЛЕВ (85-я мин).

Победа позволила подопечным Александра ГРИГОРЯНА подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице.

"Луч-Энергия" (Владивосток) : Штанько, Кренделев , Тетрашвили, Романенко, Понамаренко, Кудряшов (Клопков, 65). Могилевский, Дорожкин (Михалев, 60), Романович, Колычев, Гриднев (Тихоновецкий, 90).

Александр Григорян, главный тренер ФК "Луч-Энергия":

– Мы уже около недели живем по западному времени, поэтому, естественно, к этой игре мы были готовы лучше, чем в домашних играх, где в силу календаря играем на третий день после возвращения. Учитываем, что дома мы не в лучшем состоянии, поэтому в Волгоград приехали только за победой. При этом два последних матча проведенных "Ротором" по своему качеству мне очень понравились. Во всяком случае, не помню, чтобы "Ротор" играл в такой футбол. Возможно, с точки зрения атакующих действий он очень сложен, так как основан на большом количестве взаимодействий на чужой половине поля, что предполагает высокое исполнительское мастерство. У ряда игроков "Ротора" такое мастерство есть, но команда на сегодняшний день очень зависит от того, забьет она первой или пропустит. Забив первыми гол, мы получили большое преимущество, которым в дальнейшем воспользовались.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.