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Владивостокский ФК«Луч-Энергия» остался лидером по итогам первого круга

06 Сентября 2012, 22:45 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. «Луч-Энергия» завершил первый круг на первом месте, сыграв в Южно-Сахалинске вничью 1:1 с местным «Сахалином». На гол полузащитника желто-синих САГИРОВА на 44-ой минуте, хозяева ответили результативным ударом СУРШКОВА на 79-ой минуте.

Стартовый состав «Луча-Энергии»: Шогенов, Изотов, Колычев, Могилевский, Тихий, Сагиров, Аджинджал, Суродин, Резников, Земченков, Корян.

Преследующие «Луч-Энергия» «Смена» и «Амур-2010» в Комсомольске-на-Амуре разошлись миром - 1:1. Таким образом, подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА набрали 21 очков в 10 играх, у «Смены» - 19 очков.

Накануне матча с «Сахалином» контракт с «Лучом-Энергия» подписал центральный полузащитник Эдуард УЧУРОВ. Бывший игрок новокузнецкого «Металлурга-Кузбасс» стал четвертым футболистом, пополнившим состав желто-синих по ходу текущего сезона. Опытнейший центральный полузащитник подписал контракт до конца сезона, и 5 сентября был официально заявлен за владивостокский клуб. Выступать воспитанник калмыцкого футбола будет пол 8-м номером.

Футбольную карьеру Эдуард Учуров начинал в родной Элисте. Первым тренером юного футболиста был его отец – Анатолий Учуров, бывший защитник элистинского «Уралана». В 1997 году Эдуард подписал с главной командой Колмыкии первый профессиональный контракт, однако пробиться в основу ему так и не удалось. В 1999 году играл на правах аренды в «Кавказкабеле» из Прохладного, а затем выступал за «Спартак-УГП» из Анапы, нижегородскую «Волгу», ФК «Нижний Новгород», «Волгарь-Газпром», «Радиан-Байкал», а сезон 2011-2012 г.г провел в составе в новокузнецком «Металлурге-Кузбассе», вместе с которым выиграл Первенство России в зоне «Восток» и вышел в ФНЛ. В этом сезоне Эдуард сыграл за «Кузню» 5 матчей.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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