Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский ФК«Луч-Энергия» остался лидером по итогам первого круга
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. «Луч-Энергия» завершил первый круг на первом месте, сыграв в Южно-Сахалинске вничью 1:1 с местным «Сахалином». На гол полузащитника желто-синих САГИРОВА на 44-ой минуте, хозяева ответили результативным ударом СУРШКОВА на 79-ой минуте.
Стартовый состав «Луча-Энергии»: Шогенов, Изотов, Колычев, Могилевский, Тихий, Сагиров, Аджинджал, Суродин, Резников, Земченков, Корян.
Преследующие «Луч-Энергия» «Смена» и «Амур-2010» в Комсомольске-на-Амуре разошлись миром - 1:1. Таким образом, подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА набрали 21 очков в 10 играх, у «Смены» - 19 очков.
Накануне матча с «Сахалином» контракт с «Лучом-Энергия» подписал центральный полузащитник Эдуард УЧУРОВ. Бывший игрок новокузнецкого «Металлурга-Кузбасс» стал четвертым футболистом, пополнившим состав желто-синих по ходу текущего сезона. Опытнейший центральный полузащитник подписал контракт до конца сезона, и 5 сентября был официально заявлен за владивостокский клуб. Выступать воспитанник калмыцкого футбола будет пол 8-м номером.
Футбольную карьеру Эдуард Учуров начинал в родной Элисте. Первым тренером юного футболиста был его отец – Анатолий Учуров, бывший защитник элистинского «Уралана». В 1997 году Эдуард подписал с главной командой Колмыкии первый профессиональный контракт, однако пробиться в основу ему так и не удалось. В 1999 году играл на правах аренды в «Кавказкабеле» из Прохладного, а затем выступал за «Спартак-УГП» из Анапы, нижегородскую «Волгу», ФК «Нижний Новгород», «Волгарь-Газпром», «Радиан-Байкал», а сезон 2011-2012 г.г провел в составе в новокузнецком «Металлурге-Кузбассе», вместе с которым выиграл Первенство России в зоне «Восток» и вышел в ФНЛ. В этом сезоне Эдуард сыграл за «Кузню» 5 матчей.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
- "Спартак-Приморье" вернулся домой для победы
- "Луч" начал "выдавливать кетчуп"
- Хоккей: "Адмирал" начал новый сезон с победы в Сочи
Новости раздела
- Владивосток может стать центром подготовки сборных к Олимпийским играм
- Баскетбол: "Спартак-Приморье" вновь побеждает
- "Детей Азии" презентовали во Владивостоке
- "Адмирал" не может выйти из комы
- Спортсмен из Владивостока стал первым в мире, кто исполнил необычное сальто
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Адмирал" оказался в нокауте
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр