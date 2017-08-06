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Главный тренер "Луча-Энергия" пообещал сделать выводы после обидного домашнего поражения
Время легионеров, по его словам, еще не пришло
Главный тренер футбольного клуба «Луч-Энергия» Константин ЕМЕЛЬЯНОВ после домашнего поражения от «Динамо» (Санкт-Петербург) 1:2 заявил о проблемах игры в обороне.
Отметим, что наша команда после матча в Ярославле, где была добыта ничья, добиралась домой с приключениями – самолетом из Москвы в Хабаровск, затем 12 часов на поезде во Владивосток.
- Сегодня хотелось поменять в начале матча уже трех защитников. Это очень серьезная проблема, когда нет надежности в обороне. Это и стоило нам пропущенных мячей. Сразу было видно, что некоторые футболисты не попали сегодня в игру. Я не знаю, почему и отчего они тряслись. Вроде уже и играли до этого. Но проявили они себя сегодня не с самой лучшей своей стороны. Просто непонятно…
Вроде, одни (игроки) ошибаются на выезде – мы даем играть другим. Вроде бы делаем ротацию, даем всем поиграть, но почему то ошибки и в этом случае идут.
Вроде забили хороший гол, сравняли счет, и тут в конце (первого тайма) опять ошибка в середине поля, следует контратака на наши ворота – пропускаем очередной мяч. Конечно, если так играть, так ошибаться, то о чем можно говорить. Сами себя загоняем в такие ситуации, потом начинаем дергаться, нервничать, и все ломается из-за этого.
Конечно, обидно за проигранный матч. Но сезон еще впереди, выводы будут сделаны. Надеюсь, что очки будем брать дальше.
- Клуб заявил двух легионеров (игроки защитной линии черногорец Деян БОЛЖЕВИЧ и словак Оливер ПРАЗНОВСКИ). Когда их можно будет увидеть на поле?
- Пока не очень понятно, в какой они форме, и насколько готовы. У нас шла игра за игрой, и тренироваться в большой группе нам было сложно. Надо смотреть командные взаимодействия, а проверять в игре… Ну, можно было рискнуть. Я с Оливером разговаривал, у него последняя официальная игра была в конце мая. Достаточно большой период прошел. А где посмотреть при таком графике игр? Т доживем до Кубка России, можно там будет проверить.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия».
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