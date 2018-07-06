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"Луч" вернул Прокофьева, рассчитывает на корейцев
Команда из Владивостока серьезно обновилась
Футбольный клуб «Луч» нашел замену ушедшему в «Ротор» форварду Андрею МЯЗИНУ – во Владивосток возвращается 31-летний Станислав ПРОКОФЬЕВ (на фото), в минувшем сезоне выступавший за клуб премьер-лиги пермский «Амкар», ныне прекративший свое существование.
Прокофьев перешел в «Луч-Энергия» перед сезоном 2014/15 и сазу же стал одним из системообразующих игроков на тот момент главного тренера желто-синих Александра ГРИГОРЯНА. В итоге во Владивостоке на счету форварда 7 мячей и две голевые передачи в 16 играх. В декабре 2014 года вслед за Григоряном Прокофьев перешел в ФК «Тосно», который в этом году также прекратил свое существование. В ноябре 2015 года по согласию сторон расторг контракт с клубом и перешел в другой клуб Григоряна - «СКА-Хабаровск».
За «Амкар» Прокофьев провел 22 матча, забил два гола.
Также за «Луч» будет выступать 23-летний вратарь Денис АМБОЛЬТ из «Амкара», в прошлом сезоне сыгравший 15 матчей за молодежку пермского клуба и пропустивший в них 26 голов.
Другие новички - полузащитник «Ротора» Наиль ЗАМАЛИЕВ и защитник «Балтики» Павел СИЕПАНЕЦ (весеннюю часть первенства ФНЛ провел в аренде в «Тюмени»).
Также с большой долей вероятности впервые в истории за «Луч» будут выступать легионеры из Южной Кореи – центральный защитник и центральный полузащитник.
В заключительных контрольных матчах на сборе в Южной Корее «Луч» одержал две победы с общим счетом 7:0. Студенческая команда одного из университетов Пусана была обыграна с минимальным преимуществом 1:0 (гол на счету арендованного у «Уфы» 19-летнего защитника Виктора ПАТРАШКО). А полупрофессиональной команде города Кенджу подопечные Рустема ХУЗИНА «отгрузили» 6 безответных мячей (по «хет-трику» на счету Руслана ГОРДИЕНКО и Станислава Прокофьева). Таким образом, на сборах в Южной Корее наша команда провела четыре товарищеских матча, два из которых выиграла, один проиграл и один завершила вничью.
После корейского сбора футболисты получили три дня отдыха. 7 июля во Владивостоке начнется заключительный этап подготовки к стартующему 17 июля первенству ФНЛ. Первую игру «Луч№ проведет на своем поле против подмосковных «Химок», которые в этом сезоне возглавил бывший тренер «Краснодара» Игорь ШАЛИМОВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК "Луч"
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