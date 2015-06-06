Тренерский штаб ХК "Адмирала" может возглавить белорус

Правление ХК "Адмирал" (Владивосток) определилось с кандидатурой главного тренера – по сведениям деловой газеты "Золотой Рог", им станет белорус Александр АНДРИЕВСКИЙ. Ранее сообщалось, что спортивный блок "Адмирала" возглавил Ильдар МУХОМЕТОВ, до этого работавший первым заместителем главного менеджера ЦСКА и спортивным директором астанинского "Барыса".

Напомним, что к началу июня ХК "Адмирал" остался без менеджмента, тренерского штаба, пресс-атташе и ряда ведущих игроков. Экс-президент клуба Александр МОГИЛЬНЫЙ увел из Владивостока в хабаровский "Амур" главного тренера Сергея ШЕПЕЛЕВА и семь игроков клуба. Также в Хабаровск перебрался генеральный директор "Адмирала" Александр ФИЛИППЕНКО. В новой должности Александр Могильный сразу же заявил, что примет в ХК "Амур" всех работников "Адмирала", изъявивших желание перебраться в Хабаровск.

Александр Могильный занимал должность президента "Адмирала" с момента создания клуба в 2013 году. По ходу второго сезона у спонсоров клуба возникли претензии к менеджменту.

"Несмотря на то что бюджет "Адмирала" был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике", - пояснял глава "Суммы спорт" (курирует спортивные проекты группы "Сумма") Камил ГАДЖИЕВ.

Досье "Золотого Рога"

Хоккейный клуб "Адмирал" был создан в 2013 году. Юридический статус ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, членами которого на данный момент выступают администрация Приморья и структуры группы "Сумма" (контролирует Транспортную группу FESCO).

В качестве хоккеиста он дважды становился чемпионом России в составе московского "Динамо".

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото КХЛ.