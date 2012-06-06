БК «Спартак-Приморье» доказал, что даже на востоке страны можно выстроить клуб с большой буквы

Год назад мы говорили с президентом БК «Спартак-Приморье» Сергеем НАСОНОВЫМ о том, как важно угадать со стратегией.



Прошедший сезон показал, что клубу это удалось - качественные игроки, хорошие игры, достойное место в одном из ведущих турниров Европы, последовательное развитие инфраструктуры. Признание болельщиков, наконец. Сегодня речь пойдет о другом - как не остановиться на достигнутом.

- Сергей Витальевич, «Спартак-Приморье» доказал скептикам, что и в самом отдаленном регионе страны можно выстроить клуб с большими амбициями. Тем не менее судьба подбрасывает приморскому баскетболу очередное испытание на прочность. В чем дело на этот раз?

- В настоящее время все упирается в наличие современной арены. На сегодняшний день во Владивостоке есть только одна площадка, способная принимать соревнования высокого ранга - это спорткомплекс «Олимпиец». Вы сами были свидетелем, что в завершившемся сезоне в матчах с топовыми командами - ЦСКА, «Химки», УНИКС - мест в зале не хватало и болельщики размещались даже в проходах. В ближайшее время, в октябре или ноябре, точной даты сегодня никто не назовет, должен вступить в строй концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Холл» вместимостью порядка 5,5 тыс. зрителей. Новую арену нужно будет задействовать, иначе, зачем ее строили?

Естественно, что «Спартак-Приморье» рассматривается как один из основных арендаторов КСК вне зависимости, в каком турнире мы будем принимать участие - лиге ВТБ, первенстве России или другом. Мы уже сегодня понимаем, что в любом случае у нас будут определенные трудности с наполнением зала (в «Олимпийце вмещается 1,5 тыс. зрителей - Прим. авт.). Для того, чтобы несколько тысяч человек приехало в рабочий день в пригород поболеть за красно-белых, придется провести достаточно серьезную работу. Ведь мы, в первую очередь, играем для болельщиков. С одной стороны новая арена будет одинаково удобна и для жителей Владивостока, и Артема, и Уссурийска, но должна быть решена проблема с парковой и удобным и быстрым доступом к ней. Автобусы, троллейбусы, крытый виадук от станции Спутник...

Конечно, гораздо приятнее играть в переполненном «Олимпийце», чем при тех же 1,5 тыс. болельщиков в КСК. А болеть во Владивостоке умеют. Я старался посетить практически все выездные матчи нашей команды и мне, не скрою, было приятно, когда в том же Санкт-Петербурге два десятка поклонников «Спартака-Приморье» временами перекрикивали весь зал. Ну а что творится в «Олимпийце», это не передать.

- Не секрет, что экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН делал все возможное для успешного развития «Спартака-Приморье». Что изменилось со сменой власти?

- Очень приятно, что губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ буквально через несколько дней после назначения изыскал время в плотном графике и пришел на игру с «Химками». После каждой нашей победы Владимир Владимирович поздравляет «Спартак-Приморье» с победой или хорошей игрой в твиттере, интересуется как наши дела через вице-губернатора Ивана МОСТОВИЧА, который отвечает за весь спорт в крае. Куратором «Спартака-Приморье» остается вице- губернатор Владимир БАЛАН, председатель попечительского совета клуба. Вы, наверное, знаете, что попасть к нему на прием просто так невозможно - настолько он загружен. Но для баскетбола он время находит. Администрация края для «Спартака-Приморье» была, есть и остается главным и надежным партнером.

- Есть ли у руководства клуба сегодня четкое понимание того, как будет строиться новый сезон?

- По независящим от нас причинам, прогнозировать и планировать сегодня очень сложно. Единственная структура, ответственная за развитие российского баскетбола - это Российская федерация баскетбола (РФБ). Два года назад была создана Профессиональная баскетбольная лига (ПБЛ), которой РФБ делегировала права на проведение чемпионата России на три года. В том числе, на выявление обладателей шести путевок в еврокубки. В это же время была образована коммерческая лига под эгидой банка ВТБ. Хороший проект, клубы не платят никакие взносы, получают премии за победные матчи, их игроки застрахованы лигой, интерес телевидения и СМИ. Но в этом году настал тот момент, когда стало ясно, что двум турнирам - ПБЛ и лиге ВТБ - уже не ужиться. Все дело в том, что и там, и там играют практически одни и те же клубы. Играют в одни и те же сроки, как правило, на одной и той же территории. А ведь есть еще еврокубки. Естественно, что выстроить разумный график игр при таком раскладе просто нереально. Особенно, если это касается клуба с Востока России. На повестке дня сегодня один вопрос - объединение. Позиция ПБЛ однозначна - все десять клубов, принимавших участие в чемпионате России, должны получить место в новом объединенном турнире. Президента Единой лиги ВТБ Сергея ИВАНОВА это не устраивает.

Досье «ЗР»

«Будем объективны - со спортивной точки зрения Единая лига ВТБ сильнее первенства России. С организационной - и говорить нечего. Поймите, я не сторонник развала национального чемпионата. Это желание клубов, которые сами выбирают, в каком турнире они хотят выступать. К счастью, большинство баскетбольных клубов России - частные. И их владельцы - разумные люди. Они не хотят платить неизвестно за что. И, разумеется, когда у них есть возможность выбора, выбирают самый привлекательный вариант»

Из интервью Сергея Иванов осенью 2011 года

Сергей Борисович однозначно озвучил свою позицию - в лиге ВТБ примут участие 9 российских клубов. Несложно догадаться, кто будет лишним. Аргументы президента лиги - есть регламент лиги и клубы, участвующие в турнире, должны ему соответствовать. Первый пункт, в соответствие с которым можно «притормозить» «Спартак-Приморье» - отсутствие отвечающей всем требованиям арены. Второй - отсутствие передвижных телевизионных станций (ПТС), необходимых для качественной трансляции на страны Европы. С ареной все понятно, но вопрос с ПТС мы можем решить самостоятельно. По крайней мере, на саммите АТЭС эта техника будет и договориться о дальнейшей аренде нам вполне по силам. Желание и возможность выступать на высоком уровне у «Спартака-Приморье» есть. Примеров, когда клубам идут навстречу, немало. Другое дело, что от нас в этой ситуации мало что зависит.

- Кстати, раньше в расчет принимался еще один аргумент - расстояния. Как на этот раз?

- В кулуарах и на этот раз обсуждалась тема, что клубам с «пропиской» дальше 5 часов лета от Москвы в участии отказывать. Но мы все понимаем, что на сегодняшний день, когда Президент России твердо стоит на целостности нашего государства, это неправильно. Да что там говорить, стоит вспомнить чемпионат СССР, когда во Владивосток летали и «Жальгирис», и тбилисское «Динамо», и рижский ВЭФ, и киевский «Строитель». Поэтому вопрос перелетов официально с повестки дня снят. Основная причина отказа - отсутствие арены. При этом наш «Олимпиец» ни в чем не уступает залу в Самаре. Но их площадку в лигу ВТБ допускают, пусть и условно.

Нужно вспомнить, какие задачи стояли перед «Спартаком-Приморье» перед началом сезона 2011-2012 гг. Дословно - не занять последнее место, осмотреться, научиться правильно работать и, самое главное, радовать красивой игрой зрителей на домашних матчах. С этими задачами, я считаю, клуб справился. 7-е место по итогам регулярной стадии и плей-офф чемпионата России и «серебро» в Кубке России - это наш сегодняшний уровень. Конечно, можно было пару игр еще «зацепить» и на домашней площадке, особенно если вспомнить, как мы обидно проиграли «Химкам», смазав 9 штрафных в четвертой четверти. Со «Спартаком» из Санкт-Петербурга была равная игра, с теми же «Красными Крыльями» на старте чемпионата мы вели до последней минуты, но не сложилось. Зато на выезде мы выиграли те игры, на которые и не рассчитывали.

Понятно, что победы над «Химками» и УНИКСом войдут в историю приморского баскетбола. Но нужно понимать, что самое важное на этом этапе - это победы над прямыми конкурентами из Нижнего Новгорода и Красноярска. По подбору игроков, по крайней мере, по именам, эти команды, были укомплектованы лучше и все это прекрасно понимали. Но выигрывают не имена, а команда. У нас таковая в наличии. Мы благодарны тренерскому штабу во главе с Борисом ЛИВАНОВЫМ, который смог создать боеспособный коллектив. Когда наши игроки выходили на площадку, девиз был такой - «один за всех, и все за одного». Уступая по ходу встреч и до 15 очков, мы умудрялись догонять и вырывать победу. Команда играла всегда!

- По ходу сезона в команде не было текучки, как это часто бывает. За исключением, замены нигерийского центрового Джелила АКИНДЕЛЕ. Что произошло в его случае, пресловутый «африканский синдром»?

- Мы все его видели в игре, он очень нравился болельщикам. Заводил зал, забивал данки, работал на публику... Но Борис Георгиевич от него ожидал большего. Главный тренер приглашал легионера на роль лидера во всем. Этот игрок должен был давать результат. А помимо площадки, есть еще и быт, и тренировки. Увы, но Джелил с задачей не справился. Обычно, в такой ситуации для руководства вопрос стоит «или тренер, или игрок». У Бориса Георгиевича серьезный карт-бланш, поэтому мы были вынуждены расстаться с нигерийцем.

- Плюс сэкономили на контракте?

- На самом деле, во Владивостоке дорогостоящих игроков не было. В межсезонье была проведена огромная работа руководством и тренерским штабом, чтобы они пришли в наш клуб на устраивающих нас условиях. Поверьте, это не так просто. Мы угадали в случае с Тори ТОМАСОМ и Катбертом ВИКТОРОМ, они были лидерами во всем, поэтому у них сегодня есть предложения из нескольких клубов. С Шоном ДЕНИСОНОМ ситуация несколько иная. Мы брали его вместо Акинделе. Но как оказалось, Шон не чистый пятый номер, а больше четвертый. Он сам об этом говорил, «я не покажу на этой позиции всего, на что способен». Но он вынужден был закрывать пятого номера, потому что ни САВЕНКОВ, ни КАРАУЛОВ отыграть 40 минут на этой позиции с учетом того, кто им противостоит, не смогут. Были игры, где Денисон сделал результат, а в одной игре ему выбили палец, но он рвался на площадку. Для иностранца это нетипично. Только лучших слов заслуживает Виктор. Получил тяжелейшую травму. Агент принимает решение, что его подопечный после полученной травмы полностью не восстановится, а значит, не сможет играть. Виктор, в свою очередь, заявил: «Я буду играть за «Спартак-Приморье» и для болельщиков». На мой взгляд, это пример для подражания.

- С легионерами понятно, а что будет с россиянами?

- Они все в отпуске. К сожалению, мы не можем им сделать предложение в настоящий момент, поскольку сами не знаем, где «Спартак-Приморье» будет выступать в следующем сезоне. Но уже понятно, что тому же Евгению БАБУРИНУ будет сделано очень серьезное предложение. Он доказал, и в первую очередь самому себе, что он ИГРОК. Но, вполне возможно, что он будет ждать до последнего, так как Владивосток для него очень многое значит.

- Борис Ливанов, насколько это было озвучено, планирует заняться воспитанием дочери?

- Мы предметно поговорили перед уходом в отпуск. Договорились, если мы участвуем в низшей лиге, то он рассматривает предложения из высшей. Если достойного предложения не будет и Борис Георгиевич будет готов к продолжению работы, он будет с нами. Ему здесь достаточно комфортно, но есть еще и семья, как вы понимаете.

- Ну и как же избежать вопроса о бюджете?

- «Спартак-Приморье» является социально ориентированным проектом администрации Приморского края и единственным профессиональным клубом на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. По уровню бюджета в сезоне

2011-2012 мы были самыми скромными в ПБЛ. Не секрет, что «Спартак-Приморье» получил из бюджета 128 млн рублей. Но это деньги на развитие, и не только профессионального клуба. В структуре баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» осуществляют свою деятельность мужская, женская, молодежная, три юношеских, ветеранская, любительская, стритбольная, ветеранская команды, детско-юношеская спортивная школа, команда по баскетболу на колясках. А чего только стоит проект «Спарта», вдохновителем которого выступает Эдуард Сандлер.

Ежегодно БК «Спартак-Приморье» проводит ряд значимых социальных мероприятий: чемпионат школьной баскетбольной лиги, где принимают участие 120 команд девочек и мальчиков из 70 общеобразовательных учреждений Приморского края, в школах Владивостока регулярно проходят мастер-классы с участием ведущих игроков и тренеров основной команды, организовываются и проводятся международные судейские семинары, массовые соревнования по уличному баскетболу на центральной площади города привлекают тысячи молодых ребят и девушек. Можно сказать, что во Приморье уже сформирована баскетбольная культура, а это дорогого стоит.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».