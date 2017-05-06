"Луч-Энергия" безвольно проиграл самому принципиальному сопернику

Команду «СКА-Хабаровск» в этом матче болельщики именовали «Луч-2»

6 мая. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – “СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 0:2 (0:2). Голы: Лескано (48), Казанков (56).

«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Попов, Грицаенко, Насадюк, Кашкавал, Килин, Гриднев, Ребко, Машнев (Столбовой, 63), Носов (Гордиенко, 73).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Астафьев, 82), Лескано (Кобялко, 87), Дедечко, Казанков (Калинский, 89), Никифоров, Корян, Карасев (Друзин, 75).

Для «Луча» это уже 12-ый матч подряд без побед, команда балансирует на грани вылета во второй дивизион. «СКа-Хабаровск» одержал первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея ПОДДУБСКОГО.

В отчетной встрече на поле в красно-синей форме появились сразу семь бывших игроков «Луча-Энергия», при этом КАЗАНКОВ подвел итог встречи, забив гол для гурманов.

Лучшим на поле в составе хозяев был Иван СТОЛБОВОЙ, вышедший на замену в специальной маске, но по ходу матча выбросивший мешавшее игре забавное сооружение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК «Луч-Энергия»