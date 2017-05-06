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Главный тренер "Луча-Энергия": Как играть, когда в клубе бардак продолжается?
"Луч-Энергия" безвольно проиграл самому принципиальному сопернику
6 мая. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – “СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 0:2 (0:2). Голы: Лескано (48), Казанков (56).
«Луч-Энергия»: Котляров, Коломыц, Попов, Грицаенко, Насадюк, Кашкавал, Килин, Гриднев, Ребко, Машнев (Столбовой, 63), Носов (Гордиенко, 73).
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко (Астафьев, 82), Лескано (Кобялко, 87), Дедечко, Казанков (Калинский, 89), Никифоров, Корян, Карасев (Друзин, 75).
Для «Луча» это уже 12-ый матч подряд без побед, команда балансирует на грани вылета во второй дивизион. «СКа-Хабаровск» одержал первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея ПОДДУБСКОГО.
В отчетной встрече на поле в красно-синей форме появились сразу семь бывших игроков «Луча-Энергия», при этом КАЗАНКОВ подвел итог встречи, забив гол для гурманов.
Лучшим на поле в составе хозяев был Иван СТОЛБОВОЙ, вышедший на замену в специальной маске, но по ходу матча выбросивший мешавшее игре забавное сооружение.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- У нас (в «Луче») бардак продолжается. Ни заездов перед матчами, ни питания. Как я могу в такой ситуации рассчитывать на игроков. Может у них дети маленькие, и они спать не дают? Я не знаю. Но к играм нужно все равно готовиться. Мелочей нет. Наше поле – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом году. Мы не можем проводить нормальный тренировочный процесс. На базе ужасные условия. Мелочей в футболе не бывает. И у нас проблемы в кадрах. Вперед ставим Носова и Килина. Нет игроков.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч-Энергия»
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