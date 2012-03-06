Строительство спортивно-оздоровительного комплекса во Владивостоке уперлось в землю

Можно ли представить себе абсурдную ситуацию, когда, например, жители нового жилого района Владивостока Снеговая Падь вышли бы с митингами протеста против строительства там спортивно-оздровительного комплекса? Наверное, нет. Зато жители Чуркина, проживающие вблизи МОУ 74, на прошлой неделе выступили с резкими протестами против возможного там строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и даже собрали пару сот подписей против этого…

Проект замер на «взлете»

Чтобы жить долго, надо заниматься физкультурой и спортом. А для этого нужно создавать условия. То есть строить современные спортцентры и физкультурно-оздоровительные комплексы, доступные для всех без ограничения. Но только государству не под силу настроить их столько, чтобы вдоволь насытить ими города и крупные поселки, а затем еще и содержать. Поэтому оно пытается наладить в этом деле сотрудничество с бизнесом.

Когда 2,5 года назад при содействии партии «Единая Россия» в Приморье поступили два воздухоопорных купола для строительства спорткомплексов, один из них было предложено возвести компании ООО «Мастер Джим», вложив в этот проект свои деньги. Ее генеральный директор и основатель одноименной сети приморских фитнес-клубов Андрей МИРОПОЛЬЦЕВ отмечает, что заинтересованность и обещанное содействие администрации города, предопределили его согласие, хотя проект не сулил какой-то быстрой отдачи – окупаемость около 20 лет.

При этом было предложено: поискать участок, подходящий для такого строительства, на школьных территориях города. С тем условием, что проект обязательно должен учитывать интересы школы.

Наиболее оптимальной оказалась территория пришкольного стадиона МОУ 74 на ул. Харьковской в Первомайском районе. Физкультурно-оздоровительный комплекс предполагался большой, и места хватало. Но вопрос с участком оказался довольно сложным… хотя принципиально и стадион, и ФОК относятся к одной категории – объектам физкультуры и спорта, и развитие такой территории через строительство «в том же ключе» оценивалось очень высоко.

Чтобы не терять время, потенциальным застройщиком для начала дела был выполнен эскизный проект физкультурно-оздоровительного комплекса с использованием воздухоопорного купола. Получилось большое сооружение с помещениями до 16 000 кв. метров, из которых 3 000 кв.м. предполагалось закрепить исключительно за школой, притом что за ней должны были сохраниться и спортивные площадки. В комплексе предусматривались три бассейна – детский, для пловцов и для аэробики…

В дальнейшем, однако, был сделан вывод, что «купол» вреден для здоровья из-за перепадов давления в помещении и может использоваться только временно. Поэтому было предложено подумать о другом проектном решении.

При разработке нового варианта проекта было решено воспользоваться имеющейся проектной документацией спорткомплекса, уже построенного компанией в Находке, но добавив к нему почти таких же размеров блок с игровым залом, помещениями для школы и отдельными входами. Оснастив комплекс так, чтобы и занятия спортом, и уроки физвоспитания проходили здесь на новейшем оборудовании, в том числе для инвалидов, по новейшим технологиям.

В целом новый вариант проекта ФОК «Мастер Джим» по ул. Харьковской предполагает строительство здания, состоящего из двух блоков. Одноэтажного, в котором должен располагаться спортзал для легкоатлетических и игровых видов спорта, и двухэтажного блока с цокольным этажом, где будут расположены бассейн с комплексом помещений, фитобар, тренажерный зал, площадка для занятий настольным теннисом, два фитнес-зала, салон красоты, торговый павильон для продажи спортинвентаря, товаров для туризма, рыбалки и пр. Предусматривается стояночный комплекс. При этом для школы должен быть обеспечен набор спортплощадок – футбольной, баскетбольной, волейбольной и теннисной, новое благоустройство…

В перспективе такой комплекс может принимать до 2 тысяч посетителей в день или до 60 тысяч в месяц. Для Первомайского района, в котором проживает более 180 тысяч человек этого, конечно, мало. Здесь нужны три таких центра физкультуры и спорта. Даже при сегодняшнем низком уровне занятия ими наших горожан.

Причина того, что «строительство завязло», - нерешенность вопроса по земле. По мнению Андрея Анатольевича, все завязло на уровне рядовых исполнителей в администрации города, которые просто не занимались этим вопросом. В компании долго ждали решения, но так и не дождались...

А сейчас к земельному вопросу добавился еще один, который обязательно должен учитываться органами власти, – общественное мнение, внезапно оказавшееся против. Трудно сказать, как это получилось, ведь ни родители учеников, ни люди, проживающие рядом со школой, с проектом по большому счету пока не знакомы.

Скептическое отношение

Директор МОУ №74 Александра ОДИНЦОВА отметила, что на самом деле территория стадиона как была школьной, так и остается. Если бы она переоформлялась под строительство, то она обязательно была бы в курсе.

Конечно, стадион примитивен, из прошлого века, считает она, а помешали его обновлению, на которое школа претендовала одной из первых в городе, сначала то, что при прежнем мэре была построена спортплощадка, которая буквально через год «развалилась», а затем из-за намечавшегося строительства ФОКа… Но, в принципе, стадион используется по назначению, и ученики своими спортивными достижениями поддерживают честь школы на хорошем уровне.

Что касается строительства комплекса, то Александра Ивановна отмечает: «Я думала, что этот проект уже вообще похоронен. Мне о нем сложно судить. Я – директор школы, который должен работать в интересах учеников сегодня, а заглянуть в дальнее будущее мне трудно. Вообще, я по отношению к ФОКу занимаю нейтральную позицию. Пусть решают – есть строители, жители, есть администрация города – учредители. Я считаю, что много значит и мнение общественности. Кстати, ниже – совершенно пустая территория, но почему-то говорят, что там места под комплекс не хватит…».

Вообще, когда речь об этом строительстве только зашла, директор не скрывала своих опасений: «Поначалу, может быть, и будут пускать, а потом – не будут». Однако были и иные мысли: «В конце концов, сейчас не 1990-е же годы – уже хочется верить людям. Да и было бы хорошо, если бы дети занимались здесь не сезон, а целый год». Потом, когда «родители да и жители рядом стоящих домов встали на дыбы», она засомневалась…

Опять приходится доказывать пользу

Работник Минобороны Николай РАКОВ живет в доме по соседству со школой №74. По его мнению, если бы рядом с ней был построен современный спортивно-оздоровительный комплекс, где можно было бы заниматься спортом, то от этого все только бы выиграли – и школа, и город, и взрослые, которые здесь ни в прошлом, ни сегодня не имеют спортбазы для поддержания физической формы. Сейчас пришкольный стадион, по его мнению, особой пользы не приносит. Если не идут уроки физкультуры, то он простаивает без дела. Зато любители животных выгуливают «по пустырю» собак, устраивают ночные тренировки автомобилисты. А ведь это пространство может использоваться более эффективно! Как он считает, надо не бояться привлекать к проектам развития территорий города частный капитал, если интересы государства, частника и общества совпадают.

Достоинство проекта «Мастер Джим», пожалуй, в том, что он может быть успешно осуществлен не на этом, так на другом подобном месте. По городу можно навскидку назвать десяток-полтора других удобных для этого точек. А потребность Владивостока в таких комплексах – около десятка. Кстати, представитель школьного комитета одной из школ, узнав про этот проект, сказал, что, если в нынешнем году с их школьным стадионом в очередной раз ничего хорошего не сделают, притом что на него «опять нет денег» и давно наступает частная автостоянка, то хорошо было бы рассмотреть возможность, чтобы не рядом со школой на Харьковской, а именно при этой построить такой комплекс.

- Я не верю, что родители и жители этого района могут быть против такого проекта, – сказал корреспонденту «ЗР» генеральный директор ООО «Мастер Джим» Андрей Миропольцев. – Ведь ввод такого комплекса открывает перед ними возможности для физического развития, повышает ценность на их недвижимость за счет пополнения инфраструктурного набора микрорайона. Сама привлекательность школы от такого соседства повысится – ребятам в ней будет интереснее, они из нее будут выходить «атлантами», потому что смогут заниматься по нашим технологиям и с помощью наших тренеров...

Другое дело, «забить первый колышек» после всех согласований, в лучшем случае, можно лишь в апреле 2014 года. Затем – еще год-другой требуется на само строительство… Однако…

«Строительства… не будет»

В минувшую пятницу Андрей Миропольцев провел пресс-конференцию, на которой заявил, что группа инвесторов и строителей в количестве около тридцати «лиц», интересы которых ООО «Мастер Джим» представляет проектом строительства ФОК на ул. Харьковской, пришла к выводу о нецелесообразности этого строительства. Прежде всего, в связи с тем что против него выступили жители района, для потребностей которых этот комплекс и должен был строиться. Кроме того, выступление жителей повлекло фактический выход из проекта администрации Владивостока, без решения которой по предоставлению участка земли под строительство осуществление этого проекта просто невозможно. В такой ситуации, когда нет согласия, инвесторы намерены отставить этот проект и приступить к осуществлению другого аналогичного, но за пределами Владивостока…

И, хотя вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Первомайке, в принципе, можно считать «практически закрытым», общественные слушания по проекту, которые заранее, за месяц до проведения, планировалось провести вечером 19 марта в здании школы №74 с показом проекта в виде фильма, должны состояться. Как положено, с голосованием, которое поставит все точки над «i».

Руководитель компании «Мастер Джим», директор МОУ №74 и глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ считают, что общественные слушания по этому проекту с участием всех желающих должны помочь разобраться: нужен или нет чуркинцам физкультурно-оздоровительный комплекс.

И если по итогам слушаний, вдруг выяснится, что жители «за», администрация «возвращается в проект», а инвесторы откажутся от более выгодных для них на сегодня планов на стороне - это можно будет записать в разряд «чудес», которые редко, но случаются...

Постскриптум

Парадокс, но те просторные спортивные комплексы и фитнес-центры, знакомые нам по картинам, в которых занимаются американцы, европейцы и пр. – это в основном частный бизнес. И это норма. И никто там не выступает против строительства таких объектов, потому что отношение к спорту и физической культуре – более культовое. У нас же связь с ними теряется практически сразу после окончания школы и вуза. В итоге – низкая продолжительность жизни…

Вполне возможно, что сами по себе первомайцы против того, чтобы жить дольше. Да и, вообще, сегодня для людей почему-то оказывается вполне нормальным быть «против всего». Но поголовный нигилизм и неприятие вполне здравых проектов ни жизни не добавят, ни ее качества.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".