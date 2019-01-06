"Адмирал" показал китайцам, на что он способен

Команда из Владивостока в Шанхае отыгралась при счете 0:3

Хоккей. КХЛ. 5 января. Шанхай, ЛД «Фэйян». «Куньлунь Ред Стар» (Шанхай) - «Адмирал» (Владивосток) – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

«Куньлунь» (8+2 к.ш.): Кархунен (Сунь); Ярвинен –Лаюнен,Ип (2) – Шор – Вольский (2); Витасек – Лофквист, Фонтэйн – Сен-Пьер – Латта (2); Виклунд – Юйэнь, Лунд – Мертл (2) – Палола; Сето – Локхарт – Сквайрз.

«Адмирал» (29): Серебряков (Красоткин); Захарчук – Угольников (2), Черников – В. Стрельцов – А. Стрельцов; Кубат (25) – Таталин (2), Королев – Коньков-К – Бутузов; Кармашков – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин; Мищенко – Козловский, Феоктистов – Яковлев – Зайцев.

Голы:

1:0 Локхарт (Сквайрз, 02:41)

2:0 Витасек (Ип, 17:07)

3:0 Шор (24:01)

3:1 Захарчук (Черников, Угольников, 31:03-бол)

3:2 Вихарев (Глазачев, Бутузов, 36:37)

3:3 Черников (Мищенко, В.Стрельцов, 37:49)

4:3 Ип (Вольский, Шор, 52:33)

Броски: 31 (10+10+11) – 27 (8+12+7)

«Адмирал», безнадежно уступавший хозяевам льда после двух периодов, отыгрался за семь минут! На 32-й минуте бросок в девятку в большинстве удался Степану ЗАХАРЧУКУ, открывшему счет своим голам за «Адмирал», затем Денис ВИХАРЕВ добил шайбу в пустой угол, а еще спустя минуту Иван МИЩЕНКО уравнял шансы – 3:3.

И все же хозяевам на 53-й минуте благодаря настойчивости Брэндона ИПА удалось склонить чашу весов на свою сторону.

Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:

– Игра была интересная, хорошая. Благодарен ребятам за сегодняшний матч. При счете 0:3 нашли в себе силы, проявили характер, сплоченность, сравняли счет, но, к сожалению, проиграли. Жалко, что остались сегодня без очков.

После этого матча «Адмирал» остался на последней строчке турнирной таблицы на «Востоке», чуть лучше дела у хабаровского «Амура», имеющего на своем счету на 4 очка больше.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Куньлунь"