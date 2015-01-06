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Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке "Амур"
В дальневосточном дерби равенство: по две домашних победы
6 января. Владивосток. "Фетисов Арена", 5,3 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) - "Амур" (Хабаровск) 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
1:0 – Ушенин (Горшков, Кузьмин) – 11:39.
2:0 – Коларж (Зубов, Гюнге) – 19:55 (5x4).
3:0 – Лисин (Макаров) – 27:33.
4:0 – Земченок – 34:19 (4x5).
4:1 – Мянтюля (Лугин, Гашчак) – 36:22 (5x4).
4:2 – Лугин (Тарасов) – 45:29.
5:2 – Ванделль (Лисин, Макаров) – 52:34.
6:2 – Бергфорс (Гюнге, Зубов) – 53:54.
6:3 – Фисенко (Тарасов, Курбатов) – 57:48 (5x4).
Вратари: Проскуряков, Налимов – Борисов, Печурский.
Броски: 35 (12-14-9) – 14 (2-8-4).
Вбрасывания: 28 (14-8-6) – 28 (6-12-10).
Штраф: 12 (4-6-2) – 8 (6-2-0).
"Адмирал" начал 2015 год с победы, приблизившей приморцев к зоне плей-офф. По ходу матча в игре были задействованы все четыре голкипера, причем основной вратарь хабаровчан БОРИСОВ покинул лед прихрамывая. Стоит отметить, что победу в предыдущем дерби в Хабаровске "Амур" во многом одержал благодаря МУРЫГИНУ, который накануне нового года был обменен в магнитогорский "Металлург" на ПЕЧУРСКОГО, а тот пока не стал адекватной заменой бывшему лидеру хабаровчан. В составе хозяев отличился шведский новичок ВАНДЕЛЛЬ.
Сергей ШЕПЕЛЕВ, главный тренер ХК "Адмирал":
- Ребята молодцы. Провели хороший матч. Команда гостей прилетела в день игры с задержкой. Поэтому мы просили ребят, чтобы с самого начала игры они были готовы и не расслаблялись. Говорим, что игра длится 60 минут, но все равно удаляемся, теряем концентрацию, а потом мучаемся. В целом, все молодцы. Новый год начали с победы. Мы работаем над функциональным состоянием команды. Подтягивали его во время декабрьской паузы, но по ходу перерыва более половины команды заболели, и подготовка получилась скомканной. Потом были пять дней после Нового года, мы готовились все это время.
"Адмирал" теперь отправляется на выезд по маршруту Ханты-Мансийск – Челябинск – Тольятти.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ХК "Адмирал".
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