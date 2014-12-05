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"Лучу-Энергия" запретили регистрировать новых игроков

05 Декабря 2014, 19:22 | Владивосток

Футбольный клуб из Владивостока уже давно играл в долг

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) запретила ФК "Луч-Энергия" (Владивосток) регистрировать новых футболистов. Запрет введен за наличие просроченной задолженности по состоянию на 30 сентября 2014 года и действует с 4 декабря.

Запрет также введен в отношении клубов ФНЛ "Химик" (Дзержинск) и "Тюмень" (Тюмень).

Кроме того, подтверждено действие аналогичного запрета для клубов ФНЛ "Шинник" (Ярославль), "СКА-Энергия" (Хабаровск), "Волга" (Нижний Новгород), "Балтика" (Калининград) и "Сибирь" (Новосибирск).

Напомним, что бюджет "Луча-Энергия" не так давно был сокращен на 40%. А на днях команду покинул главный тренер Александр ГРИГОРЯН, который назвал одной из причин своего ухода сложное финансовое положение клуба, не позволяющее ставить высокие задачи. При этом за 3 недели до ухода в "Тосно" Александр Григорян подписал новый контракт с "Лучом".

"Я недавно говорил, что если бы контракт со мной продлили раньше, то и очков у "Луча" было бы больше. Когда мы собрались с руководством на правлении клуба, они не продлевали контракт по одной причине: понимали, что меня может не устроить ситуация, когда у клуба не будет никаких задач по выходу в премьер-лигу. Я отреагировал правильно, сказав, что самое главное для тренера в сложившейся ситуации - выжать максимум из минимума. Это моя жизненная позиция. Когда от меня услышали, что я готов работать в "Луче" и в нынешней экономической ситуации, все вопросы были сняты. Все мои намерения и помыслы до недавнего времени были связаны с "Лучом-Энергией". Занимался планами подготовки к весенней части чемпионата. Думал, как в условиях сложной экономической ситуации не только закрепиться на 7-ом месте, но и подняться еще выше. Я не видел особых проблем в этом, потому что через сокращение заработной платы проходил тот же "Шинник", а он сейчас выше "Луча" в турнирной таблице. И многие команды через это проходят, и многих это коснется в будущем" - пояснил свою позицию Александр Григорян.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол  александр григорян 



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