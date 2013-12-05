"Адмирал" из Владивостока возглавил бывший главный тренер "Атланта" Сергей Светлов

Как и предыдущий главный тренер приморцев Ханну ЙОРТИККА, 52-летний Светлов в свое время тренировал хабаровский "Амур" и не понаслышке знаком с тонкостями дальневосточного хоккея.

Напомним, что официально Йортикка покинул клуб по семейным причинам.

"Контракт будет рассчитан до конца сезона. Неплохие результаты "Адмирала" показывают, что в команде собраны хорошие игроки. Мы видим результат работы тренерского штаба и менеджмента команды. Моя задача — вывести команду в плей-офф. У "Адмирала" все для этого есть", — цитирует Светлова ИТАР-ТАСС.

Старшим тренером "Адмирала" будет Александр СЕЛИВАНОВ, также в тренерский штаб вошли Андрей ПЯТАНОВ и Константин ВЛАСОВ, ранее уже работавший в команде с голкиперами.

Тренерская карьера Сергея Светлова:

8 февраля 2010 - май 2010 - главный тренер ХК "Лада",

22 сентября 2010 - 27 декабря 2010 - главный тренер ХК "Амур"

22 октября 2012 - 18 сентября 2013 - главный тренер ХК "Атлант".

После победы над "Донбассом" "Адмирал" расположился на 9-й строчке конференции "Восток" с 43 очками в активе. Идущим 8-м "Трактор" опережает приморцев на одно очко и имеет игру в запасе. Как видим, все в руках Светлова.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.